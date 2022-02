Silao, Guanajuato.- “Me despidieron porque saben que estamos conformando un sindicato para alzar la voz”, acusó Abel Hernández Ayala, extrabajador de la planta Mazda de Salamanca y representante del Movimiento Industrial Automotriz Independiente.

Además, denunció que los más de 5 mil 500 empleados de la empresa automotriz japonesa sufren “injusticias, irregularidades, hostigamiento laboral y acoso”.

Abel Hernández señaló que el viernes pasado fue despedido de manera injustificada de la empresa, tras ocho años y cuatro meses de laborar en el área de ensamble de la planta.

Platicó que ese día, durante su jornada de la noche, él y otros 80 compañeros fueron llamados de forma inesperada a la dirección de Recursos Humanos para informarles de su despido.

“Su argumento fue porque la empresa estaba pasando una crisis económica y que ya no se podía sustentar a muchos trabajadores, un argumento que vienen usando por años”, expuso durante la conferencia de prensa realizada en la Casa del Obrero del Bajío, en Silao.

Añadió que la verdadera razón de los despidos es porque más trabajadores se han unido para formar un movimiento y denunciar las injusticias laborales por la que han pasado en la planta.

“Me despidieron porque saben que estamos conformando un sindicato para alzar la voz, nos quieren meter miedo a todos, están amenazando a muchos trabajadores para que se firme el contrato colectivo, un contrato que sólo ve por sus intereses”, aseguró.

Señaló que hasta hoy más de 280 trabajadores han sido despedidos, porque denunciaron la falta de prestaciones y acoso laboral por parte de la compañía automotriz.

“En mis ocho años que trabajé nunca nos dieron apoyo, las cosas siempre han sido bajo el agua para que nadie se diera cuenta; sin prestaciones, sin vacaciones, sin un salario digno, sin respeto, así era como trabajábamos”, dijo Abel.

Asimismo, denunció que a los empleados los están liquidando al 100 % y que incluso a él y otras personas les han ofrecido más de dinero con tal de firmar sus renuncias.

Ellos comentan que la empresa ya está en una crisis económica muy fuerte, pero entonces no entiendo por qué me ofrecen más de lo que me toca. Pareciera que casi, casi les urge que me vaya.