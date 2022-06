Me gustaría ser Gobernadora: Alejandra ‘La Wera’ Reynoso

Guanajuato.- La senadora panista Alejandra “La Wera” Reynoso Sánchez dijo abiertamente que está interesada en pelear por la candidatura del PAN a la gubernatura en el 2024.

“Tengo aspiraciones para la gubernatura, considero que tengo la experiencia, he trabajado en el Ejecutivo en los tres niveles, en el Legislativo conozco la agenda nacional, pero también conozco los 46 municipios, y no de ahorita o porque me lleven a conocerlos, es por mi trabajo”, confirmó en entrevista para Periódico AM.

La panista inició su carrera política desde la Secretaría de Acción Juvenil del PAN Guanajuato.

Ha sido Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Directora General Adjunta de Delegaciones de la misma dependencia, Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado 2011-2012, y dos veces Diputada federal.

“Me siento con la capacidad, me siento con el conocimiento, sí tengo aspiraciones y evidentemente habrá que esperar a los tiempos, a que se pongan las reglas de juego en el partido y a poder platicar con los líderes de opinión al interior del partido. Lo que uno debe avalar es el trabajo y los resultados”, puntualizó la leonesa.

Se le preguntó si no están los dados cargados desde el Gobierno o desde el partido por favorecer, si es hombre, al secretario de Desarrollo Social del Estado, Jesús Oviedo Herrera; y, si es mujer, a la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos.

“Para mi no están las definiciones todavía, es algo que se puede construir, hay que esperar los tiempos, la institución debe de entrar en una reflexión seria de lo que queremos ofrecerle a los guanajuatenses, de los retos que tenemos en Guanajuato”.

Respecto a cuál considera que sería el mejor método para seleccionar al candidato del PAN, apuntó que el partido decidirá con base en varios factores, entre ellos el de una eventual alianza electoral con otras fuerzas políticas en lo nacional y en lo local.

Se trata, dijo la panista leonesa, de construir los acuerdos: “Yo espero que se escuchen todas las voces en el partido…Me gustaría ser Gobernadora”, sostuvo.

“Si levanto la mano es porque creo que tengo la capacidad para gobernar el Estado, pero también hay que entender que esto no se trata solamente de lo que uno quiere o aspira, sino de lo que sea mejor para Guanajuato, y eso, sin duda, no son las confrontaciones, sino cómo logramos construir acuerdos para aportar a México”.

‘Estoy fuerte’

Respecto a su estado de salud derivado del cáncer de mama que le detectaron en octubre del 2021, la Senadora guanajuatense dijo sentirse contenta y fuerte. El 18 de abril fue la última quimioterapia y el 21 de junio terminará con las 25 radiaciones.

“Me siento muy bien y contenta de ir avanzando en cada fase del tratamiento, muy contenta del aprendizaje que me ha dejado un diagnóstico oncológico y además viendo la vida de una manera diferente, y disfrutando de manera diferente.

“Yo me siento fuerte, me siento bien, al contrario me hizo valorar muchas cosas y aprender mucho, el no darme por vencida y el enfrentar el miedo todos los días”, concluyó la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

