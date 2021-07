Guanajuatenses suman fuerzas para rescatar áreas naturales protegidas

Guanajuato.- Trabajo de guardabosques, creación de brigadas comunitarias de combate de incendios, identificación de la ruta de la mariposa Monarca, reforestaciones, conservación de suelos e involucramiento de empresas para la conservación del ecosistema, son las acciones que se llevan a cabo en las 23 áreas naturales protegidas de Guanajuato.

Estas actividades corren a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Gobierno del Estado.

La Cuenca de la Esperanza se ubica a cinco kilómetros al norte de la ciudad de Guanajuato; colinda con la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo y las comunidades rurales de Joya de Lobos, Santa Rosa, La Concepción y Los Mexicanos. Fotos: especiales

María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la dependencia, informó que a la fecha en Guanajuato contamos con 32 Áreas Naturales Protegidas (ANP), ubicadas en 34 municipios y que abarcan una superficie poco mayor a 629 mil 199 hectáreas, equivalentes al 20.55% del territorio estatal.

De éstas, 23 son de competencia estatal, tres federales y seis municipales.

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio estatal en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieran ser protegidas, conservadas y restauradas, según la definición del Artículo 87 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Destacó que a nivel mundial hay una recomendación que fija metas a los países en el sentido de que se cuente con al menos 17% del territorio con este tipo de zonas, y Guanajuato sobrepasa dicho porcentaje.

“Hasta 2018 teníamos el 86% de la biodiversidad estatal en las ANP y en 2020 tenemos el 98% de la biodiversidad estatal”, presumió.

La región volcánica “7 Luminarias” se encuentra en Valle de Santiago.

“Lo que refleja una mejoría en los ecosistemas, por eso contamos con mayor presencia de animales. La presencia de animales nos refleja que está bien conservado el ecosistema. En dos años se ha incrementado la presencia de animales”, señaló.

Identifican la ruta de la mariposa Monarca

Una novedad interesante que se logró en las ANP de Guanajuato recientemente fue la identificación de la ruta de la mariposa Monarca, que viaja cada año desde Canadá a finales del año para pasar el invierno en nuestro país.

Porque no se sabía de manera muy clara por dónde pasaba, y que antes de llegar a Michoacán y al Estado de México en Guanajuato se unen las dos rutas que partieron desde tierra canadiense.

“Se hizo una aplicación con cuatro voluntarios. Y desde que inició el monitoreo, hay siete mil 800 registros desde 2018 y hasta finales de 2020”.

“El paso de la Monarca refleja que están bien conservados estos ecosistemas”, destacó Ortiz Mantilla.

La SMAOT firmó un convenio de colaboración con 33 municipios en donde se comprometió a conservar las zonas que son parada de la Monarca.

Vista panorámica de la Sierra de Lobos, en el municipio de San Felipe.

Laboran los lugareños como guardabosques

Uno de los programas para el resguardo de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la entidad es el de guardabosques.

En éste la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Gobierno del Estado equipa a los participantes, identifica cuál es la gente de esa región con más interés, les da la capacitación y el sueldo corre a cargo del municipio. Trabajan 48 guardabosques en 15 de las ANP.

La dependencia monitorea con los guardabosques el estado que guardan.

“Nos interesa muchísimo que los municipios asuman ese compromiso”, dijo María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la dependencia.

Aunque aclaró que el hecho de que no haya guardabosques en las demás áreas no necesariamente es porque los municipios no quieran pagar, sino porque esa ANP no requiere un guardabosques, pues no todas son de conservación forestal.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y directivos de la empresa Volkswagen participaron en las labores de reforestación de la Cuenca de La Esperanza, en mayo de 2019. Foto: archivo

También hay brigadas contra incendios forestales. Hasta 2018 Guanajuato tenía cinco brigadas y la Federación tenía cuatro, pero cuando entró el actual Gobierno Federal, recortaron el presupuesto y sólo dejaron una.

La SMAOT tiene una, pero se han generado cuatro brigadas voluntarias de 10 integrantes cada una con los habitantes de la zona, pero hay que capacitarlas, y equiparlas. Operan en: Sierra de Lobos, Sierra de los Agustinos, Peñalta y en la Cuenca del Río Temascatío.

“Como son los que viven en las comunidades, si hay algún incendio lo detectan rápido y se puede combatir”, explicó la funcionaria.

También se realiza conservación de suelo y de agua en las 23 áreas naturales. Más de siete mil 660 hectáreas y alrededor de 26.5 millones de pesos se han invertido en acciones como barreras de piedra, tinas ciegas (o sea pequeños hoyos para captar agua) y gaviones, para retener suelo.

En el programa forestal usan principalmente especies nativas y esto les garantiza tener más del 70% de sobrevivencia. Aunque la mayoría de las reforestaciones ha sobrevivido en 80%.

Pero no sólo es sembrar, sino que el proyecto es integral.

Los habitantes se encargan de estas plantaciones, que no son sólo árboles, sino cactáceas y magueyes.

Ayudan empresas en conservación de áreas naturales protegidas

Una estrategia que ha implementado la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Gobierno del Estado en los últimos años es el involucramiento de empresas por la conservación de los recursos naturales, de manera voluntaria, informó José Valtierra Suárez, coordinador de Áreas Naturales Protegidas de la dependencia.

Son empresas que tienen impuestas medidas de compensación y que deben mantener por tres años y por lo menos dos años con mantenimiento. Y no precisamente es que hayan sido sancionadas, sino que lo hacen para compensar el impacto ecológico donde se instalaron.

La SMAOT ejecuta las acciones mediante un convenio de colaboración con aportación de las empresas.

En el proyecto han participado 11 empresas en 713 hectáreas restauradas con una inversión de 18 millones 876 mil pesos.

Se dedican principalmente a podas sanitarias, en reforestación con especies nativas, siembra de pasto, conservación de suelos y abrir brechas cortafuego como apoyo preventivo contra posibles incendios.

Y hay otra estrategia de compensación ambiental aplicada en la evaluación de proyectos en materia de impacto ambiental.

De 2016 a 2021 se han asignado a 393 empresas las medidas de compensación en 20 ANP de competencia estatal de 26 municipios de Guanajuato, en una superficie mayor a cuatro mil 349 hectáreas.

De éstas, 246 empresas han concluido en una superficie de dos mil 476.5 hectáreas, estimando una inversión privada mayor a 41 millones de pesos en poco más de cinco años (aproximadamente ocho millones de pesos de inversión privada por año en la recuperación de ecosistemas).

MCMH