Comunidad LGBTIQ+ continúa lucha por igualdad de derechos en Guanajuato

Guanajuato.- Algunos de los retos más grandes a los que todavía se enfrenta la comunidad LGTBIQ+ son la discriminación, la ignorancia y los prejuicios, que en su mayoría vienen de políticos y fanáticos religiosos.

Activistas LGBTIQ+ consideran que los políticos guanajuatenses se ocupan solo de ciertos sectores de la población, lo que obstaculiza su libertad y sus derechos.

“A los políticos les gusta seguir trabajando y legislando con biblia en mano, cuando la política es completamente independiente de la religión. También nos hemos topado con la ignorancia principalmente de fanáticos religiosos que se escudan bajo su Dios para atacar y odiar, hacer daño y ofender a la comunidad LGTB+”, opinó Ricardo Gallardo, activista organizador de la marcha Pride León, que se llevará a cabo este sábado en León.

En gran medida, la lucha de la comunidad LGTBIQ+ en Guanajuato se da por la falta de iniciativas y leyes que les permitan hacer su vida como la de cualquier otro ciudadano.

“Todavía faltan por lo menos otros cuatro años más para que los legisladores, en el caso muy particular de los diputados del PAN, finalmente quieran votar en favor del matrimonio igualitario. Ya se han realizado peticiones de muchas maneras, ha estado presente Derechos Humanos, la Suprema Corte de la Nación, pero siguen sin votar a favor, tarde o temprano tendrán que hacerlo porque es una cuestión inevitable.

“El matrimonio es un derecho que no tiene por qué estar sometiéndose a votación, si nos cobran los mismos impuestos deberían garantizarnos los mismos derechos. La comunidad LGTB cada vez se está haciendo notar más y ocupando más puestos en la política, hasta el punto que será imposible seguir tapando el sol con un dedo”, comentó Ricardo Gallardo.

Ricardo García, secretario de Igualdad y Defensa de la Diversidad del Partido Verde en Guanajuato, destacó que es valioso que la comunidad LGBTIQ+ tenga cada vez una mayor participación en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Me parece muy importante que se otorgue el reconocimiento de identidad para las personas trans ya en varios estados, desgraciadamente no así en el estado de Guanajuato, pero qué bueno, somos muchas ya las personas, los colectivos y los liderazgos políticos que se están sumando a levantar la voz en el país”, añadió.

Alto a la discriminación

Los miembros de la comunidad LGTBIQ+ cuentan con el respaldo de la Constitución en respeto a la no discriminación, por el simple hecho de ser mexicanos.

Desde el artículo 1 constitucional se establece lo siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

“El acoso y la violencia, así como la discriminación en contra de las personas de la diversidad sexual siguen generando desigualdad, más discriminación y segregación”, lamentó Ricardo García.

Isabel Solórzano, de Chicas Biless, agregó: “Especialmente Guanajuato es un estado con mucha resistencia al tema de la diversidad sexual, no solamente en lo legislativo sino también en lo social. Atendemos varios casos pero en general tienen que ver con discriminación en algún entorno (familiar, laboral, escolar)”.

Identidad, matrimonio y adopción

Julio César O’Farrell y Ricardo Gallardo son pareja desde hace 15 años, se casaron en 2015 y además tienen una hija pequeña.

Llevan más de seis años en el activismo LGTBIQ+ en Guanajuato. Gracias a su compromiso con la comunidad impulsaron el matrimonio igualitario y el apoyo a hombres y mujeres para conseguir el cambio de identidad de género a través de un proceso legal.

De 2015 a la fecha, los O’Farrelll han apoyado al menos a 70 parejas a tramitar amparos para contraer matrimonio y a 130 más ya sin necesidad de tramitar amparos.

También han logrado 83 cambios de identidad de género promoviendo amparos; su logro más reciente es el registro de un bebé de una familia lesbomaternal ante el Registro Civil.

Busca 9 años su nueva identidad

“Antes de juzgarnos dénse la oportunidad de conocernos”, pidió Angy Elizabeth, una mujer trans de 47 años, y platicó el difícil camino al que se ha enfrentado desde que reveló su identidad.

Su familia y amigos fueron los primeros en darle la espalda.

Tras nueve años de lucha y bajo un trámite de amparo, en abril de este año Angy logró que el Estado de Guanajuato reconociera su identidad.

“No buscamos tener más derechos que las demás personas, buscamos que los derechos sean los mismos para todas y todos”, afirmó.

La leonesa dijo que es muy complicado “salir del clóset” y enfrentar agresiones verbales, físicas e incluso emocionales.

“Hace muchos años que revelé mi identidad y sigo asistiendo a terapia psicológica por la misma situación, tuve el rechazo de toda mi familia, de mis amistades y compañeros de trabajo, me dedicaba a la música y muchos compañeros me cerraron las puertas, ya no me hablaron para trabajar.

“No nada más es ‘aceptate tú y con eso basta’, creo que las personas trans somos las más vulnerables, enfrentamos más discriminación incluso en los trabajos. Nosotros no hacemos nada más que vivir nuestra vida tal y como nos identificamos y lo que buscamos es tener el derecho a una identidad no nada más físicamente sino también legalmente”, dijo.

Le ponen trabas

En 2013, cuando aprobaron la Ley de Identidad en la Ciudad de México, en Angy surgió la esperanza de hacer el trámite del cambio de identidad, y contactó por redes sociales a una persona que le ayudó a dar el primer paso.

“Esta persona de Ciudad de México me hizo el favor de sacar cita y me explicó todo del trámite. Al final fue en el 2015 cuando viajé para allá para hacer el trámite, fui dos veces, una ese año y otra para que me entregaran el acta, pero el trámite fue rápido porque ya estaba legalizado, no batallé mucho.

“El problema fue aquí en Guanajuato al empezar a hacer todos los cambios o correcciones en todas mis identificaciones porque muchas instituciones no querían hacer el cambio”, recordó.

Superan obstáculos para casarse

Manuel y Mario se conocieron en Instagram hace 4 años 8 meses, comenzaron una relación romántica y en enero de 2019 se casaron, apoyados por sus familias.

A pesar de que debieron enfrentar varios obstáculos, por fin el 26 de marzo del 2021 la pareja se casó por el civil.

“Buscamos apoyo con la familia O´Farrell porque vimos una publicación en redes sociales, les platicamos que nos queríamos casar y nos dieron el apoyo y nos explicaron que teníamos que presentar una demanda de amparo.

“Para mí significó mucho porque era algo que ya estaba esperando desde hace un año y estábamos ahorrando para la boda, se viene la pandemia y comía o hacía boda”, contó Mario.

Recordó que su boda por el civil, que tuvo lugar en las oficinas del registro civil de Plaza Galerías, estuvo a punto de ser cancelada debido a un error de dedo en su documentación, pues su nombre estaba mal escrito.

“Nos dijeron que a las 2:30 de la tarde nos casaban, ya estaban los testigos, se acerca la juez que nos iba a casar y nos dijo que había un problema y me dijo o te esperas a que te casemos en Semana Santa o hablas con tu abogado porque una letra está mal en tu papeleo.

“Me dijo que en lugar de poner Osvaldo escribieron Oswaldo y que el problema fue del Poder Judicial y que por eso no nos podían casar y ya teníamos la fiesta y al día siguiente nos íbamos de luna de miel”, platicó.

El problema se solucionó, Manuel expresó que se sintió muy emocionado el día de su boda y expresó que amor es amor e hizo un llamado a mantener firme la igualdad.

“No se rindan, luchen por sus sueños, si su sueño es casarse o tener una familia luchen por ello, no se detengan por una persona que les esté haciendo bullying. Tú y yo somos iguales”, enfatizó el joven.

