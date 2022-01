León, Guanajuato.- La senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre, defendió que se define “radical” cuando de combatir la corrupción y los privilegios se trata, pero que el radicalismo peligroso está en la derecha que mantiene la hegemonía política en Guanajuato.

El pasado 10 de enero tuiteó lo siguiente: “Sí, soy de las radicales de Morena”.

AM: ¿A qué se refiere con ser radical, qué significa ser radical?

“Qué bueno que me preguntas si soy de las radicales de Morena, sí, y es en el sentido que el Presidente lo expresó: tenemos un proyecto que va de manera radical en contra del régimen corrupto que imperaba y hemos estado en esa lucha radical desde el principio. La gente está acostumbrada a escuchar la palabra radical no sé con qué connotación, pero hasta en la Biblia en el Apocalipsis habla Jesús y dice que ‘a los tibios los vomitaré por mi boca’, así dice con esa crudeza”, responde.

La también fundadora de Morena reviró que los que no pueden explicar su radicalismo son los de ultraderecha que tienen ligas con el Yunque o ahora con Vox.

“Es radicalidad lo que ocurre en Guanajuato con un Gobierno que es el brazo ejecutor de un partido político, que se dedica a ganar las elecciones, es radicalidad que tengan hegemonía en todo y cerrazón absoluta para hablar con nosotros.

“Estoy en contra de la radicalidad que el PAN ha generado en Guanajuato en donde el 80 por ciento están por debajo de las líneas del bienestar, estoy en contra de la radicalidad que ha llevado a la violencia desbordada en el Estado”, puntualizó.

Explicó que ser de izquierda es respetar los derechos y libertades de todos.

“Yo soy una mujer de izquierda sí, y en qué sentido, yo no voy a andar con las faramallas de la socialdemocracia, tampoco soy comunista el comunismo es una utopía que en realidad nunca ha existido y la han satanizado en la derecha con simplificaciones tan absurdas como vamos a estar como en Cuba o en Venezuela.

“Yo soy liberal, estoy a favor de los derechos, de las libertades, no de las restricciones, a favor de que la gente pueda tener un mínimo de bienestar, estoy en contra de la polarización de unos cuantos ricos y una inmensa mayoría de pobres”.

Abiertos al diálogo

AM: ¿Al ser radical no se corre el riesgo de cerrarse al diálogo respecto a reformas como la eléctrica, la electoral o la militarización del País?

“No, radical significa buscar, convencer, nunca como ahora ha habido diálogo con la oposición, acuérdate cuando las votaciones eran con el Congreso rodeado con vallas. Nunca hemos cerrado el Senado con vallas, Policía, granaderos”, expuso Antares Vázquez.

Y puso como ejemplo reformas constitucionales como la creación de la Guardia Nacional, la Revocación de Mandato y Consulta Popular, la Ley General de Educación Superior, y otras más que han resultado por unanimidad en la votación.

Para la Reforma Eléctrica esta semana comienzan los foros de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para abrir la discusión a especialistas de este sector.

Aseguró que, al igual que en las otras reformas, están abiertos a realizar ajustes.

“Estamos dispuestos a hablar, a discutir lo que quieran discutir, pero no a, por ejemplo, comprar votos, que es lo que se hacía antes, no estamos dispuestos a me votas esto a favor y nosotros luego te sacamos una de las cosas que tú quieres”.

Los dichos de Ricardo Monreal

AM: ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de su coordinador Ricardo Monreal respecto a que las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión de 2024 van a acabar con la República?

“Él tiene una aspiración a todas luces visible, está en su postura y en su derecho de expresar lo que él quiera, podemos o no compartirlo. Él está en su carrera rumbo a la sucesión presidencial, algunos otros estamos en nuestro trabajo legislativo…

“Claro que no (coincide con lo dicho por Monreal), yo no sé a qué se refiere él con radicales, ya expliqué a lo que me refiero yo, habría qué preguntárselo, pero yo no veo condiciones para que desde Morena se acabe con el País, por supuesto. Estamos avanzando en un país más justo, democrático, más incluyente”, opinó.

De la declaración de Ricardo Monreal de que se corrieron al centro para ganar en 2018, dijo:

“No, tú ve las propuestas, si para él correrse al centro es quizá haber aceptado a gente de otros partidos políticos, es su apreciación, llegaron gentes de todos lados que se sumaron a un proyecto de izquierda, eso no es correrse al centro”.

Respecto a discutir o no la remoción de Ricardo Monreal como Coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, la guanajuatense dijo que no está en esa grilla.

“La verdad no creo que sea tan importante eso, si se da esa discusión cuando toque, ya veremos, hay que ver la conveniencia o no, pero yo no veo ese tema, hay mucha grilla en este momento, muchas locuras que parecen ser como para posicionar o no a alguien y yo no me meto en eso, tengo cosas más importantes”.

