León, Guanajuato.- El delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, se dice listo si, llegado el momento, las circunstancias lo colocan como una opción de Morena para la candidatura a la gubernatura de Guanajuato en el 2024.

Pero, si no es ahí, tal vez su experiencia le abra la puerta a otras oportunidades.

El tema de seguir participando es algo que por supuesto me importa, me interesa, pero que no necesariamente tiene que ser en una trinchera específica como es la candidatura a la gubernatura. Sé que es inherente a la actividad que realizo (ser un perfil a considerar), que es una posibilidad que se puede dar y estamos listos y preparados tanto para serlo como para no”, declaró el funcionario federal a AM.

Por ahora, dijo, no pierde de vista su responsabilidad en el Gobierno federal.