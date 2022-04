Guanajuato.- Ayer Ernesto Prieto Gallardo, diputado de Morena, dejó temporalmente sus dos cargos: la presidencia estatal de ese partido y la diputación local, con el fin de dedicarse por completo y abiertamente a la promoción de la consulta para la revocación de mandato el 10 de abril.

En lo particular, para que no me persigan (el INE) he tomado la decisión de separarme de la dirigencia estatal del partido”, anunció en entrevista.