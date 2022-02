Guanajuato, Guanajuato.- Alejandro Ramírez Casillas, asesor de Morena, consideró que no es necesario el exhorto propuesto por el PAN dirigido al Gobierno federal para que restituya el Fondo Minero que desapareció al inicio de la actual Administración federal.

Cree que no es necesario el exhorto porque ese dinero se está llevando a todas las escuelas del país. Además de que afirmó que ha tenido varias irregularidades en otros estados.

“Y creemos que en el Federalismo es así, porque si no, todos los estados petroleros van a decir que su recurso de los impuestos se queden en los estados petroleros”, expresó durante la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso en la que se analizó la propuesta panista.

El Fondo Minero se creó hace años para propiciar el desarrollo continuo de las comunidades localizadas en las zonas mineras. Foto: Saúl Castro

El diputado presidente de esa Comisión, Miguel Angel Salim Alle, recordó que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Pueblos Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, se creó hace años para propiciar el desarrollo continuo de las comunidades localizadas en las zonas mineras, beneficiadas y afectadas por su trabajo, mediante proyectos productivos con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.

Esto, mediante la distribución de regalías entre los municipios ubicados en las zonas de extracción, para fomentar el desarrollo y la infraestructura.

Alejandro Ramírez Casillas, asesor de la diputada Edith Moreno Valencia, de Morena, en ausencia de ella, expuso la postura de ese partido.

Nosotros creemos innecesario que es innecesario porque en el paquete fiscal de 2021 y de 2022 ya se discutieron.

Pide Morena aclarar destino de 3 mil 17 millones de Fondo Minero

Además de que estados mineros como Chihuahua, Zacatecas y Durango habían recibido el 66 % de los recursos recibidos, pero aún quedó pendiente conocer el destino del 34% de los recursos de este Fondo, es decir, alrededor de 3 mil 17 millones de pesos otorgados.

Consideró que es urgente que estas entidades federativas y sus municipios aclaren el dinero que han recibido provenientes del Fondo Minero y donde no lo han hecho, aplicarse las sanciones correspondientes por parte del Gobierno federal.

Destacó que el Fondo Minero ha tenido las siguientes irregularidades: fallas y anomalías en adjudicaciones, inexistencia recurrente en proyectos ejecutivos, diferencia en las estimaciones financieras, inexistencia de bitácoras electrónicas de las obras, ausencia de registros fotográficos de los proyectos, falta de garantías contra vicios ocultos y carencia de cartas de entrega-recepción.

Agregó que hay ejemplos de construcción de gimnasios y suministros de agua que han costado hasta 132 millones de pesos.

“Por eso creemos que el exhorto no va bien fundamentado”, incluso se hace referencia a la pérdida de empleos mineros, sin mencionar cómo el “reacomodo” del Fondo Minero tiene relación con esa pérdida de empleos.

En respuesta, Javier Luna, asesor de la fracción del PAN, recordó que el Fondo Minero fue creado para compensar las afectaciones negativas (sic) para aquellas demarcaciones por la actividad minera que requieren apoyo y que no lo reciben a través de las vías fiscales tradicionales mecanismos de compensación por las actividades mineras.

Retomó el ejemplo que dio el asesor de Morena de que los estados petroleros sí reciben compensaciones por esa naturaleza.

'El Gobierno federal lo centralizó y lo escondió'

Destacó que los cobros del Fondo Minero se mantienen, pero lo que cambió fue su distribución, porque antes se transferían a los estados y municipios y ahora se centralizaron “lo cual desde nuestro punto de vista tampoco ha abonado mucho a la transparencia”.

“Pues si uno revisa el portal de la Sedatu, uno puede identificar los proyectos que fueron validados por los comités, pero cuando uno quiere hacer esa revisión actualmente, no se encuentra ningún instrumento que permita identificar cuál es el recurso que se destina actualmente, tampoco se encuentra en la Cuenta Pública.

“Algo de lo que no ha abonado esta nueva mecánica, es que antes existían estas posibilidades de transparencia de la distribución y ahora no existen.

“También me parece equivocado castigar, particularmente al estado de Guanajuato, por posibles anomalías, no las desconozco, por anomalías que se tienen en otras entidades federativas”, destacó Javier Luna.

Precisó que los proyectos que se tenían para Guanajuato de este Fondo son alumbrado público y agua potable que les permitían a las comunidades afectadas por la minería, llevar a cabo o proteger sus actividades.

Por eso consideró necesario valorar las implicaciones de haber retirado este fondo minero y por el otro, hacer la reforma a la Ley Federal de Derechos para que permita compensar a las entidades federativas con recursos.

'No es válido cancelar por otros estados'

El diputado Alejandro Arias, del PRI, expresó que nadie puede estar en desacuerdo de los beneficios del Fondo Minero. Puede ser que tenga algún tipo de irregularidad.

“Pero no es válida la cancelación de cualquier programa que no nos gusta, que no haya funcionado en otro gobierno, argumentando lo ya consabido: había muchas irregularidades, había muchas cuestiones relacionadas con la normatividad. Y luego resulta que no hay nadie castigado por ese asunto, que se queda en el discurso político”.

Agregó que en Guanajuato nadie puede conocer el impacto que tenía para Guanajuato capital este programa, que era de 50 millones de pesos, y que no eran para nadie en particular, sino para la comunidad, para dotar de agua y luz, en retribución que tiene la actividad minera.

Le pareció que sería un buen ejercicio volverlo a instalar, con todas las medidas de seguridad y con todos los castigos que se tengan que aplicar.

Muchas comunidades, especialmente de Guanajuato capital, agradecerían que este Fondo Minero volviera a estar vigente.

Al final, el diputado Miguel Angel Salim ordenó la elaboración del dictamen en sentido positivo, es decir, que se apruebe el exhorto al Gobierno federal para que restituya el Fondo Minero.

