Morenistas denuncian a panistas por reparto de tinacos durante Revocación de Mandato en León

León, Guanajuato.- En Twitter, Morena y el PAN se increparon por el reparto de tinacos en las Playas de Sotelo, pero ambos partidos fueron señalados por los habitantes de dicha comunidad como responsables de esta acción.

Durante la mañana de ayer Ricardo Sheffield Padilla acusó en su cuenta de Twitter al diputado panista Jorge Espadas por repartir tinacos mientras se realizaba la consulta de revocación de mandato.

Periódico AM constató la entrega de estos tinacos de mil 100 litros a habitantes de la comunidad, incluso estos artículos tenían adheribles con el logo y datos de contacto del diputado federal panista.

Al respecto, Espadas confirmó a AM el reparto de estos tinacos, pero dijo que solo se habían entregado a “nuestros enlaces” para que fueran entregados el lunes 11 de abril, después de la revocación.

Mientras yo no invite a que se vote en un sentido o en otro, mientras yo no otorgue un recurso público buscando que una persona pueda ir a votar o no, mientras no esté acarreando como lo hacen ellos y mientras no esté invitando al voto como lo hacen ellos, yo no estoy cometiendo ningún ilícito electoral”.