Mujer denuncia que SAPAL la amenaza con quitarle su casa

León, Guanajuato.- María de los Ángeles Torres, quien vive en la calle María Quintana 330 de la colonia Periodistas Mexicanos, denunció que Sapal la tiene amenazada con quedarse con su casa si no paga un adeudo que tiene por 28 mil 228 pesos.

Acudió al Miércoles Ciudadano en busca de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos para que la ayudara a no perder su patrimonio, pues de hecho con la pandemia perdió su negocio, una tortillería que tenía en la calle Francisco Servero Maldonado 502, en la misma colonia.

Mi situación económica es muy crítica. Mi esposo está invalido a causa de una enfermedad, le cortaron una pierna a causa de la diabetes; cerré el negocio por no poder pagar los 84 mil pesos que me cobraban de agua, y ahora en mi casa me aplican la tarifa comercial por lo que ya adeudaba más de 50 mil pesos”, dijo llorando la comerciante.

Acompañada de dirigentes de la Federación de la Masa y la Tortilla de Guanajuato, mostró los consumos que le aplican en los recibos, porque los tienen calificado como “Tortilleria”.

Es mi casa, y la tiene como giro comercial, así que me llegan las mensualidades de 5 mil pesos; ya tenía un saldo de 32 mil pesos en enero y realice un pago de 16 mil pesos, pero ahora nuevamente tengo un saldo de 28 mil 258 pesos”, explicó Ángeles.

Señala que no se opone a no pagar, pero que le apliquen las tarifas domésticas, se les dé plazo y no la amenacen con quitarle su casa, pues dentro del recibo le cobran 3 mil 400 pesos de “tratamiento de aguas residuales, más mil 384 pesos.

El dirigente de los industriales de la masa y la tortilla. Jaime Borrego Torres, señaló que prácticamente Sapal provocó la quiebra de las dos tortillerías que tenía María de los Ángeles.

Señalaron que han solicitado una entrevista con el director de Sapal, Enrique de Haro Maldonado sin obtener una respuesta.

Señalaron industriales que Sapal ha incrementado notablemente las tarifas comerciales a tal grado que muchos negocios ya son insostenibles.

