Silao, Guanajuato.- Empleadas del Municipio de Silao denunciaron a funcionarios por acoso sexual y hostigamiento laboral y acusaron al Alcalde de darles la espalda.

Hoy, en conferencia de prensa, tres empleadas y una exempleada del Gobierno de Silao señalaron que el acoso por parte de sus jefes comenzó hace unos cuatro meses.

El lunes AM publicó que el caso de Karen, quien fue despedida de Protección Civil de Silao después de haber denunciado al actual subdirector de la dependencia, Marco Antonio Santoyo Ceja, por acoso sexual y hostigamiento laboral.

“Empezó con decirme comentarios en doble sentido, luego me miraba de forma tan vulgar que hasta me incomodaba pasar enfrente de él, fue cuando empezaron los toqueteos forzados, días antes de mi despido, Marco Santoyo me amenazó que si no tenía relaciones sexuales con él, me despediría”, detalló Karen en la conferencia de prensa.

Mencionó que ya interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Silao, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), por los delitos mencionados.

Además, dos compañeros de Karen que la apoyaron en el proceso penal, también fueron dados de baja de la dependencia.

Mencionó que en ningún momento los directivos de Recursos Humanos les explicaron cuál era el motivo de su despido, en cambio, con abuso de autoridad, pidieron apoyo a Seguridad Pública para sacarlos y posteriormente grabarlos.

Nos fuimos por la bodega para no generar más drama, nos sentamos, analizamos todos y fuimos viendo cómo íbamos a presentar una denuncia contra ellos.

Municipio de Silao: Denuncian a administrador de Mercados

Por su parte, Elizabeth y María, empleadas de Mercados, denunciaron a Francisco Javier Guerrero Hernández, administrador de la dependencia, por acoso sexual y hostigamiento laboral.

Elizabeth expresó que el funcionario le insistía en salir con él, además de que la "ofrecía" a un locatario del mercado.

“Me decía que él iba mucho a Guanajuato y que quería que fuera a bailar con él, a cenar y a dormir, después empezó a decirle a otro trabajador que me llevara con él a pasar el rato, prácticamente me trataba como una mujer de servicio”, explicó.

María, quien también acusa a Francisco Guerrero por acoso laboral y sexual, mencionó que, a inicios de noviembre, el administrador la regañaba constantemente por cualquier detalle, incluso, durante una noche intentó tocarla sin su consentimiento.

Me agrede verbalmente, no hay un día en donde no me haya dicho ‘pendeja’, cuando intentó sobrepasarse conmigo, empezó a encajarse más.

Explicó que una vez la dejó parada durante horas sólo por negarse a sus actos, sabiendo que ella padece retención de líquidos y diabetes y que ha sufrido infartos.

Acusa al titular del Rastro Municipal

Mientras que Rosalba denunció al titular de Rastro Municipal, Juan Gutiérrez Hernández, por acoso laboral y comentarios ofensivos con respecto a su físico.

“Eran constantes burlas hacia mí, me comparaba con cerdos, vacas o cualquier animal con tal de reírse de mi persona, la gota que derramó el vaso fue cuando me dijo, burlándose, que me tomó una fotografía y al mostrarla, era una res que ya estaba muerta y estaba colgada”, dijo Rosalba.

Añadió que después se enteró que el Director de Rastro le tomó fotos sin su consentimiento, las cuales las tiene en su celular.

Tanto Elizabeth, María y Rosalba interpusieron su queja ante la Contraloría, sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta por parte de Julio César Moreno Navarro, titular del área.

Cabe mencionar que ya hay una denuncia penal en contra de Francisco Javier Guerrero Hernández y Juan Gutiérrez Hernández.

Verónica Cruz, del centro Las Libres, anunció que interpondrán una denuncia contra el Alcalde de Silao. Foto: Esmeralda Valdivia Ramírez.

Preparan denuncia contra el Alcalde de Silao

Las cuatro mujeres agregaron que una vez que expusieron sus denuncias ante el alcalde Carlos García Villaseñor, éste en lugar de brindarles su apoyo, las hizo firmar un pacto de confidencialidad laboral.

El pacto consistió en no manifestar ninguna actitud, comportamiento o práctica que motivara discriminación, vulneración o agresión por las razones de género u orientación sexual. Por lo que las presuntas víctimas tuvieron que seguir conviviendo con sus jefes durante dos semanas.

“Nos dijo que nosotras éramos las culpables por provocar a los hombres que estaban en la oficina, que teníamos que ser más reservadas con lo que decimos o vestimos”, comentó Elizabeth.

Por esta razón, Verónica Cruz, integrante del centro Las Libres, quien acompaña a las víctimas en el caso, anunció que ya preparan una denuncia por violencia política y complicidad, la cual será llevada ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El Alcalde ya se hizo acreedor cuando las hizo firmar este pacto de convivencia, él está ejerciendo violencia de género contra las víctimas, pero además las está revictimizando y les está responsabilizando de la violencia en que vivieron”, puntualizó Verónica Cruz.

Asimismo, las regidoras del Ayuntamiento, María Luz Ibarra Valdenegro, Erika Maribel López Gutiérrez y María Teresa Tello García, se pronunciaron ante sus compañeras de Presidencia, y exigieron a Carlos García que los funcionarios sean separados de su cargo, sin goce de sueldo hasta que concluya la investigación.

Hasta el momento, ninguna autoridad mencionada en las denuncias ha dado su postura con respecto al tema.

LALC