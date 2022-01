Netflix estrena documental de egresados de la UG: Chicomoztoc la Santa Cruz del Culiacán

Guanajuato - Netflix estrena el documental de egresados y egresadas de la Universidad de Guanajuato (UG): Chicomoztoc la Santa Cruz del Culiacán.

El documental es realizado por egresadas y egresados de la Licenciatura en Artes Digitales.

Este documental rescata las tradiciones y raíces de Teoculhuacan Chicomoxtoc, mejor conocido como el Cerro del Culiacán, al narrar la historia de la montaña más importante de la región. El cerro de Culiacán abarca los municipios de Cortazar, Jaral del Progreso y Salvatierra.

En entrevista, la Directora, Nitzia Julieta Ruiz Zapatero, habló de la necesidad de dar conocer los orígenes y la diversidad cultural del lugar, por lo que, desde el 2015, año con año se unían a la festividad del Cerro de Culiacán para conocer a detalle la tradicional danza y actividades ancestrales de esta comunidad.

Documental Chicomoztoc la Santa Cruz del Culiacán es apoyado por Gael García y Diego Luna

Chicomoztoc inició como un proyecto estudiantil independiente, movido por la pasión al séptimo arte, el cual representó grandes retos, hasta que se incorporaron a la convocatoria del Fondo Miradas, -beca ofertada por la plataforma Netflix y Ambulante, iniciativa dirigida por Gael García y Diego Luna -, en la que participaron diversos proyectos de México y Latinoamérica.

Después de recibir esta beca contaron con el respaldo de la Comisión Fílmica de Guanajuato, lo que dio pie a que las y los integrantes se sintieran abrazados por el apoyo que brindan estas instancias a su proyecto.

Fallecen por covid algunos actores del documental Chicomoztoc la Santa Cruz del Culiacán

No obstante, durante la pandemia se tuvieron que detener grabaciones para salvaguardar la integridad del equipo y de la propia comunidad, ya que algunos de los personajes que protagonizan el largometraje, como los capitanes de danza, lamentablemente fallecieron.

Al respecto, Julieta comentó que fue un fuerte golpe para todas y todos, pero confió en que a través de este documental serán recordados.

Agradeció el apoyo otorgado por estas instituciones y por la formación recibida en su Casa Mater, agregó que el camino del arte y la cultura no es fácil, pero sí necesario, ya que la sociedad necesita de él, por lo que invitó a las y los estudiantes UG a no abandonar sus proyectos y sueños, y a no desanimarse a pesar de lo difícil que pueda parecer concretarlos.

La productora del documental, Gloria Estefany Sánchez Castro, comentó que representa una gran satisfacción y orgullo poder grabar momentos tan significativos, y sobre todo dar a conocer y reflexionar que la historia ayuda a conocer los orígenes y las raíces de todos y todas, de ahí su gran importancia.

Para conocer más sobre este documental puedes consultar y/o unirte a las redes sociales en Facebook e Instagram en @chicomoztocdocumental y Twitter como @chicomoztocdocu.

A todos los que nos apoyan, nuestras familias, amigos y compañeros de causa. Pero sobre todo queremos hacer un Agradecimiento personal a la Comisión de Filmaciones del Estado de Guanajuato. #CFGTOhttps://t.co/IKRHq8pM4R ✨�� pic.twitter.com/v7C1Az7H1M — Chicomoztoc Documental (@ChicomoztocDocu) January 1, 2022

