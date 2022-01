Nicolas Cage impacta a todos al anunciar que será padre a sus 58 años

Estados Unidos.- En días recientes, el actor Nicholas Cage dejó impactados a todos tras confirmar que, junto a su esposa, Riko Shibata, tendrán su primer hijo este año.

El anunció sorprendió pues prácticamente nadie esperaba que el actor de Hollywood se convertirá en padre a sus 58 años de edad.

De acuerdo con información de People, la pareja se conoció en Shiga, Japón, mientras Cage participaba en el rodaje de la película "Prisoners of the Ghostland", y contrajeron matrimonio en una ceremonia realizada en Las Vegas en febrero del año pasado.

Shibata, con 26 años, Cage, con 32 años más, han decidido llevar una vida lejos de las cámaras y los reflectores, pues poco se sabe sobre la relación que mantienen el protagonista de “60 segundos” y la japonesa.

Cage quien saltó a la fama en los ochentas y estelarizó cintas como "Leaving Las Vegas", Hombre de Familia” y recientemente “Pig”, tiene dos hijos de relaciones anteriores: Weston Coppola Cage, de 31 años, y Kal-El Cage, de 16 años.

Durante el 2020 el actor anunció su compromiso con Riko Shibata, y qué mejor plataforma que el programa de radio de su hermano, Marc Coppola.

Ella se fue de Nueva York y está ahora en Kyoto, Japón, y yo regresé a Nevada y no la he visto en seis meses. Pero estamos muy felices juntos y estamos muy emocionados de pasar tiempo juntos así que le dije que me quería casar con ella y nos comprometimos a través de FaceTime”, reveló.