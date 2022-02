Niega Secretario de Salud que se hayan perdido vacunas contra el COVID en Guanajuato

La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que aún se tienen disponibles 254 mil 542 vacunas Sputnik para segundas dosis y 20 mil 826 para primeras dosis.

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, señaló que de acuerdo a la información disponible en los envases a los que han tenido acceso, la caducidad de algunas de estas vacunas vencerá en marzo de este año.

Ayer AM publicó que había inconsistencias entre la información que proporcionó la Secretaría del Bienestar y la que había difundido la Secretaría de Salud estatal respecto a las dosis disponibles de la vacuna Sputnik.

“Yo no perdí ninguna vacuna, yo sé dónde están, que no se han aplicado pero perdidas no están, las vacunas están aquí (...) las tiene Sedena, están resguardadas”, afirmó el Secretario.

Pero además explicó que en el caso de las segundas dosis la cantidad de vacunas disponibles en Guanajuato es porque se trata de un excedente que el Estado no solicitó.

“Se entregó un excedente de vacunas de más de 200 mil dosis para las personas de 18 a 29 años de los municipios de León, Romita, San Miguel de Allende, Comonfort, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Abasolo y Pénjamo.

“¿Por qué sabemos que es un excedente?, porque tienes el censo de las primeras dosis y entonces nos enviaron como 200 mil más que recibieron (la Brigada) Correcaminos que es Sedena y ¿de dónde vas a sacar esos pacientes si no aplicaste la primera dosis?”, apuntó el Secretario de Salud del Estado.

Agregó que Guanajuato solicitó segundas dosis con base en la cantidad de primeras dosis que había aplicado para la población de 18 a 29 años y no se pueden aplicar como primera dosis porque el componente es diferente.

“Yo no lo solicité, lo enviaron (el Gobierno Federal) y lo recibió Sedena, nosotros no lo hemos recibido como tal, no están bajo nuestro resguardo, está en el estado porque lo enviaron, pero no está bajo resguardo de la Secretaría de Salud estatal” comentó Díaz Martínez.

Caducan en marzo

Con respecto a la caducidad de algunas vacunas Sputnik que vencen el próximo mes, aseguró que será el Gobierno Federal quien decida qué hacer con ellas y garantizó que si esto ocurre, no se seguirán aplicando.

Por ahora señaló que se continuará con la campaña para exhortar a todas personas que no se han aplicado la vacuna para que lo hagan.

Las noticias de AM en

Síguenos