León, Guanajuato.- Tras ser señalado como encargado de un vehículo que fue asegurado en Tampico por ser usado en probables actos ilegales de campaña, el diputado federal por Guanajuato, Emmanuel Reyes rechazó estar implicado en el acto y aseguró que es parte de una campaña sucia contra Morena.

La Fiscalía General del Justicia de Tamaulipas confirmó que aseguró una camioneta que tenía propaganda electoral en su interior lo que podría constituir un acto ilegal de campaña, pues en ese Estado habrá votaciones el próximo 5 junio.

En redes señalaron que el vehículo es propiedad del Congreso de la Unión pero está asignado al diputado guanajuatense Emmanuel Reyes, pero en entrevista para Periódico AM, rechazó este vínculo.

Estoy sorprendido porque cuando me doy cuenta de esta situación, me percaté por medio de terceros, estaba en una reunión, me empiezan a marcar y mandar mensajes si estaba bien, al preguntar me platican de esta situación”, dijo.

“No tuve nada que ver en esta detención de este vehículo, desconozco totalmente la situación”, añadió.

Señaló que la actividad electoral que ha tenido, “está apegada a mi actividad legislativa la he cumplido a cabalidad y esto me ha permitido cumplir con la campaña”.

Aunque situaciones como la de este vehículo, “son campañas negras, campañas sucias que tratan de manchar el buen trabajo que se viene haciendo. No nos extraña este tipo de señalamientos”.

Pero añadió que “cuando me ha tocado hacer campaña en Tamaulipas he notado un clima tenso, un tanto violento, de persecución política”.

Incluso especificó que “he recibido amenazas en mi página, por mensajes, por llamadas. A veces no he querido hacerlas de conocimiento público, porque no queremos revictimizar a nadie, ni tampoco estar polarizando”.

