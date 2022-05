‘No tengo nada que ocultar’: Defiende alcaldesa de Moroleón posesión de Lamborghini de 7 mdp

Moroleón, Guanajuato.- El auto Lamborghini que estuvo estacionado frente a Presidencia Municipal de Moroleón en estos días de la semana, dio de qué hablar en redes sociales y en otros medios de comunicación; la alcaldesa Denisse Sánchez aseguró que este no se obtuvo del erario público ni de la política.

La alcaldesa de Moroleón, Denisse Sánchez, comentó al respecto que el vehículo deportivo valuado en unos 7 millones de pesos es de uso familiar y fue adquirido por los negocios de ropa que su familia ha manejado.

“No es algo que la gente sepa que yo oculte, en mi familia somos textileros porque todo el tiempo hemos fabricado ropa, y otro tipo de negocios”, declaró Sánchez.

No es la primera vez que tiene un auto de esa gama, desde años atrás su familia ha comprado ese tipo de vehículos que han conducido.

Asegura que negocios de su familia se han demostrado fiscalmente

Abundó que su mamá, Alma Rosa Barragán, fue una persona de trabajo. Cuando fue candidata a la alcaldía de Moroleón siempre quisieron investigar sobre sus bienes, pero demostró fiscalmente todo.

Sánchez Barragán reiteró que este tema le pega mucho a los políticos, porque cuando ellos no son nada y llegan a la política se hacen de cosas: compran autos, terrenos, etc. Muchos de ellos no sacan sus autos ni exhiben sus propiedades porque realmente las obtuvieron del erario público.

“Yo no tengo nada que ocultar, nosotros hemos tenido automóviles de alta gama, no hace un año, ni dos, sino más años”, mencionó la alcaldesa.

MCMH