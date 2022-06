Nuera de alcalde asesinada era sobrina de funcionario ‘levantado’ en Villagrán

Villagrán, Guanajuato.- Mildred Alvarado San Elías, esposa del hijo del alcalde de Villagrán, quien también murió en el ataque armado que sufrieron ambos este lunes, era sobrina de un funcionario de Servicios Municipales que también fue asesinado hace unos días.

Así lo dio a conocer Alejandro Arias Avila, coordinador de la fracción del PRI en el Congreso, en entrevista, en la que expresó que es muy preocupante el asesinato de ambos, ya que consideran que no son hechos aislados.

Refirió que hace algunos días, un funcionario de Servicios Municipales de Villagrán fue “levantado” y apareció muerto al día siguiente.

“Y hoy aparece Florencio (Lara, hijo del alcalde Juan Lara), que iba acompañado de Mildred Alvarado San Elías”, precisó.

Agregó que la muchacha que falleció había sido presidenta del comité municipal del PRI recientemente.

El exsecretario general del Comité Directivo Estatal del PRI se mostró extrañado del ataque a Florencio Lara, pues dijo que era un muchacho que se dedicaba al campo y lo mataron en un vehículo austero.

“Sí es muy preocupante, ojalá las autoridades puedan esclarecer (los hechos)”, expresó.

Interrogado sobre si considera que sería necesario establecer el Mando Único en Villagrán, como lo propuso hoy mismo el gobernador después del doble asesinato, Arias Avila dijo que se tiene que platicar con el acalde para que se tome la mejor decisión, porque no puede entrar otra escalada de violencia no solo en Villagrán sino otros municipios de la región.

Ve bien propuesta de Mando Único

“Se tiene que analizar. Si la policía está rebasada, si la policía está coludida, para que se tenga que tomar una decisión al respecto. Yo no veo mal que se instale el Mando Único. Si tenemos una policía exitosa y otra policía no exitosa, pues no estaría mal que la policía exitosa tome el control de lo que no está haciendo la policía no exitosa”.

Al inicio de la primera administración de Juan Lara en Villagrán le fueron congeladas sus cuentas personales y las del Municipio para investigarlo por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Meses después, se hizo pública una grabación del perredista Hugo Estefanía con “El Puma”, en la que el primero hablaba de varios presidentes municipales, entre ellos el de Villagrán, que ya “los tenía de su lado” para hacer maniobras turbias con los recursos públicos de la Dirección de Obras Públicas.

Al respecto, se le preguntó al dirigente estatal priísta si considera que el ataque de hoy pudiera estar relacionado.

Alejandro Arias atajó diciendo que se ha investigado de manera permanente a Juan Lara y nunca le han encontrado nada, además de que esta es la segunda vez que es Presidente Municipal.

“Esa parte le toca investigarla a la autoridad. Me parece que no sería responsable, sería especular. Es la autoridad la que tiene que decir lo que aconteció en Villagrán.

“La verdad ojalá que pronto puedan dar resultados Y dar resultados, que permitan que no se dé una escalada mayor en el municipio de Villagrán. Que la autoridad dé resultados y explique qué pasó en Villagrán. Que haya pruebas y haya resultados de que la autoridad es capaz de inhibir la inseguridad en ese municipio”, expresó.

