Nuevo libro causa polémica alrededor de la muerte del papá de Luis Miguel

Ciudad de México.- Tal parecía que la euforia de “Luis Miguel, la serie” comenzaría a bajar, pero la controversia en cuanto a la vida privada del cantante nunca va a cesar. Recientemente trascendió que el papá de Luis Miguel no murió de causas naturales.

Es el cronista Luisa Oceguera quien levantó la mano para asegurar en su más reciente libro “La historia detrás de Luisito Rey”, que el deceso del padre del ídolo mexicano no como se había creído todo este tiempo.

Durante una entrevista con el programa radiofónico Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, la cronista de cultura pop aseguró:

Me llamó mucho la atención, conforme a lo que yo investigué, que la muerte de Luisito Rey no fue natural y todo lo que hizo en la relación con Marcela. [Me sorprendió] ver cómo ella aguantaba tremendamente, tenía como un Síndrome de Estocolmo, en la que se enamoró de su raptor y su baja autoestima la hizo aceptar condiciones horribles, hasta dejar ahí mismo su vida”, declaró Oceguera.