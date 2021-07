Celaya, Guanajuato.- A unas horas de tomar posesión como Obispo de la Diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma está ilusionado con asumir este nuevo reto con la premisa de ser un pastor muy cercano a la gente.

Seré un obispo de calle. No es una expresión política o como si estuviera en campaña, me refiero a que no soy de trato difícil, no será difícil acceder al obispo, puedo ir en la calle y se podrá acercar a platicar o pedir la bendición. Caminaré, iré al mercado a saludar a la gente, estaré con el bolero para bolear mis zapatos”, aseguró en entrevista exclusiva con AM.

Víctor Alejandro Aguilar Ledesma se encuentra ultimando detalles en Morelia para viajar muy temprano este lunes a Celaya y afrontar un nuevo encargo que encara con ilusión y confianza al ser un hombre nómada en la fe, según sus propias palabras.

‘Seré un Obispo de la calle’: promete Alejandro Aguilar a celayenses

Antes de emprender su nuevo viaje, compartió con AM cómo fue que conoció Celaya cuando era un niño, los retos que tendrá al frente de la Diócesis, las características de su proyecto pastoral y la encomienda realizada por el Papa Francisco.

¿Quién es monseñor Víctor Alejandro Aguilar, nuevo Obispo de Celaya?

Nombre: Víctor Alejandro Aguilar Ledesma

Edad: 56 años

Nacimiento: 5 de abril de 1965 en San Guillermo, Valle de Santiago, Guanajuato

Estudios: De 1982-1989 realizó los estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Morelia. Obtuvo la Licenciatura en Teología de Matrimonio y Familia en el Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense en Roma, Italia de 1997-1999.

Ordenación: Fue ordenado Sacerdote el 10 de diciembre de 1989 en la Iglesia Catedral de Morelia por imposición de manos del arzobispo Estanislao Alcaraz Figueroa.

Experiencia: Fue nombrado por el Papa Francisco, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia, asignándole la sede titular de Cástulo. Fue ordenado obispo el 25 de Febrero de 2016

Fue nombrado responsable de la Dimensión Episcopal de Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, para el trienio 2018-2021.

Fue nombrado el 12 de junio como quinto obispo de la Diócesis de Celaya.

Obispo orgullosamente guanajuatense

¿Cómo se siente a unas horas de llegar a Celaya y tomar posesión como quinto Obispo de la Diócesis?

“Me siento alegre y contento de poder llegar a servir a una iglesia particular tan hermosa e importante en el centro del país como es la Diócesis de Celaya. Me siento ilusionado también por ir a poner mis mejores talentos, capacidades y lo mejor de mí mismo para darlo con generosidad, responsabilidad y prudencia. Me siento también confiado porque voy en nombre de nuestro señor Jesucristo que es el que me envía, a través de la Iglesia y el Santo Padre”.

¿Cómo se describe usted mismo?

“Es difícil a veces autodefinirse porque corre el riesgo de ser autoreferencial o pecar de soberbia, pero en general soy un Obispo que me creo alegre y optimista que dentro de las adversidades de la vida tengo bastante resiliencia. Me gusta ser dedicado en las cuestiones que se me encomiendan, soy responsable, creativo, amigable y de buen trato, de buen humor. Me expreso como un hombre de fe, soy un hombre nómada en la fe, voy siguiendo el rostro del señor y voy caminando tras de él tratando de seguir sus huellas y yo camino así. Me describo como un obispo que ama profundamente a la iglesia, me gusta ser y sentirme iglesia y vivir en comunión”.

¿Qué sintió al ser designado?

“Una gran alegría y una gran responsabilidad porque yo sé que la iglesia particular de Celaya, como todas las Diócesis, tiene sus propias problemáticas. Al saber que vas a Celaya y los retos que uno tiene que afrontar, a uno lo compromete a conocer la problemática, analizar y discernir realmente al respecto y saber qué es lo que uno puede y debe hacer. El Obispo no es el gobernador o el presidente municipal, al ser Obispo me siento comprometido de ir aportar lo que a mí me corresponde, en colaboración con mis presbíteros y laicos”.

¿Conoce a Celaya y su Diócesis?

“Yo a Celaya la conozco desde pequeño porque nosotros vivíamos en Pueblo Nuevo y mi papá era mecánico automotriz. En aquel tiempo íbamos mucho a Celaya por refacciones y así fue como empecé a conocerla. Íbamos a comer tostadas de cueritos enfrente del Templo del Carmen y luego íbamos por gorditas. Así fueron mis primeros pininos de ir conociendo Celaya desde pequeño. No me es desconocida la Diócesis ni la ciudad, me siento como en mi casa, soy guanajuatense y entiendo su idiosincrasia porque yo soy de ahí y dicen que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo”.

¿Sabe de los problemas que tiene Celaya y la región?

“Claro, no a profundidad como un analista político, pero son secretos a voces que la situación estratégica que tiene la ciudad al ser una ciudad de tránsito y un pueblo que se va urbanizando y que va creciendo como una megalópolis tiene su problemática con conflictos sociales propios de las ciudades grandes”.

¿Qué opina de la violencia que se vive?

“No es privativa de Celaya ni de Guanajuato, es en todo el país y vivimos una situación grave de violencia con muchos tipos y Celaya no es la excepción pero también es propio de lugares donde hay cierta riqueza o fuentes de trabajo. Guanajuato es un estado próspero de trabajo y donde hay recursos se atrae también la delincuencia y criminalidad pero es propio de las dinámicas sociales que se vive hoy. Como obispos no vemos la realidad como un sociólogo, sino ver la realidad desde la fe y los ojos de Dios para ver qué es lo que Dios nos pide realizar en este tipo de circunstancias”.

¿Conoce al obispo emérito Benjamín Castillo Plascencia?

“Sí, lo conozco desde hace tiempo pero últimamente, tras ser designado obispo hace cinco años, las reuniones en el bajío de la Conferencia del Episcopado algunas veces tuve contacto con monseñor Benjamín y nos conocemos de tiempo. Hemos platicado, nos estimamos y nos sentimos amigos”.

¿Ha hablado con él después de su nombramiento?

“Claro, desde el mismo día del nombramiento nos hablamos: él para felicitarme y yo también porque para él por los años y cansancio también un relevo es bueno. Tuvimos encuentros con él y algunos sacerdotes, platicamos de la Diócesis y de nosotros mismos, compartimos experiencias e ilusiones con diálogos fraternos para la planear la fecha de toma recepción y todo lo que implica la logística”.

¿Qué retos tendrá como Obispo?

“De algún modo particular quizá continuar con la construcción de la nueva catedral. Yo le aseguré (a Benjamín Castillo) que iba yo con mi mejor esfuerzo y que con la ayuda de Dios y del presbiterio y de nuestro pueblo a continuar una obra, que no sé si me toque terminarla o vendrá otro, pero por lo menos continuar si. Quizá sea el principal reto. También tengo una continuidad con la formación permanente del clero y estar cerca de mis sacerdotes en todo momento”.

¿Cómo trabajará con las familias y los laicos de Celaya?

“Tengo el deseo y creo que por ahí podremos ir planeado una vigorosa y fuerte pastoral familiar, con la atención a las familias en su evangelización, atender a los más vulnerables de nuestra sociedad. El trabajo con los laicos, que son una fuerza muy importante y junto a mis sacerdotes, tengamos laicos formados, informados, activos y sobre todo que giremos en la realidad social con ellos”.

¿Hay algún encargo que le haya hecho el Papa Francisco?

“El encargo nos los hace a todos de manera en general, el Papa nos pide varias cosas a todos los obispos actualmente. Desde su llegada, el Papa nos ha insistido que seamos pastores con olor a oveja con su pueblo, que estemos con nuestra gente, que hagamos una iglesia en salida y evitemos la autoreferencialidad y gastemos más tiempos en la misión que nuestra imagen. También que no tengamos miedo de tocar la carne de Cristo que se encuentra en los hermanos más pobres y enfermos”.

¿Tiene algún mensaje para la feligresía, sacerdotes y religiosos de la Diócesis de Celaya?

“En términos generales que nos preparemos con gusto y alegría para esta nueva etapa de trabajo, de oración y evangelización. Hay que recordar que nuestra misión es evangelizar, como iglesia tenemos que poner nuestros esfuerzos y talentos en llevar el evangelio de Cristo y que todos sintamos esa pasión por el evangelio y por nuestra iglesia para reavivar el don que hemos recibido de la fe y los transmitamos a los demás”.

¿Tiene algún mensaje para los no creyentes?

“Yo creo que todos los hombres y mujeres de buena voluntad que sepan que en la iglesia tienen una servidora y que estamos para servirles en lo que esté de nuestra parte y también para ellos hay una invitación a que conozcan a Jesús y su iglesia y no solamente los lados oscuros sino también el esplendor de la verdad y la belleza del evangelio”.

MCMH