Ocultan datos de financiera; diputados del PAN aseguran que no hay riesgos

Guanajuato.- La diputada Edith Moreno Valencia, de Morena, se dijo insatisfecha al salir de la reunión de diputados con Ricardo de la Peña, director del ISSEG para hablar de la empresa gubernamental GTO Leasing.

Pues dijo que no le dieron la información que ya había solicitado desde la Glosa del Informe de Gobierno y desde hace dos semanas en la tribuna del Congreso.

Varios nos quedamos con mal sabor de boca de que seguimos en la misma situación. De que no se sabe nada, de que todo está en el aire, de que todo está en el limbo y al final existen todos los mecanismos para proteger esta información”.

“Hoy no sabemos de quién es la marca, si es del estado, si no es del estado. No sabemos si hay pérdidas, si hay ganancias. No sabemos quiénes están dentro como accionistas. No tenemos ningún dato.

Y eso nos sigue dejando con muchas dudas. Y nos sigue dejando con la expectativa de que hay cosas turbias. Y al final, es dinero de los ciudadanos”, expresó en entrevista.

La diputada señaló que el funcionario se sigue basado en el mismo argumento de que es información confidencial. Afirmó que quien está a cargo del ISSEG evadió algunos cuestionamientos respecto a que él no es el responsable del proyecto GTO Leasing “y ahí podemos entender que la información sigue oculta, que hay mucha opacidad.

Quisiéramos tener datos concretos para poder compartir lo que ellos dicen, que es un proyecto bueno, no puedo compartir eso, porque la información es nula”, precisó la legisladora morenista.

Moreno Valencia fue quien el 24 de mayo durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno le preguntó varias cosas sobre la arrendadora de GTO Leasing a Ricardo de la Peña, director del ISSEG, y no recibió casi nada.

Luego, el 9 de junio, ya en la tribuna del Congreso, solicitó al titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) para que diera un informe detallado de la Sociedad Financiera GTO Leasing Services.

Ayer, se realizó una mesa de trabajo privada en donde estuvo presente el director de ese instituto y alrededor de 12 diputados locales.

Al respecto la diputada Edith Moreno Valencia, quien solicitó mediante un exhorto ante el pleno del Congreso la auditoría específica de los recursos destinados a la arrendadora GTO Leasing Service, el cual fue desechado por los legisladores panistas con 24 votos, la legisladora mencionó que muchas de las cosas que se han dado a conocer de la arrendadora y financiera, la cual tiene dinero invertido de las pensiones de jubilados de los trabajadores al servicio del estado, ha sido gracias a que Morena lo ha señalado y a los medios de información.

Aseguran que no hay riesgos

Hasta el 14 de junio pasado, un día después de que un periódico estatal difundió la noticia de que Remigio Francisco Álvarez Prieto era el titular del registro del logotipo de la empresa gubernamental GTO Leasing ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fue que el ISSEG inició el trámite de transmisión de derechos para que estuvieran a su nombre.

Así lo dio a conocer un diputado asistente a la reunión privada de Ricardo de la Peña, titular del ISSEG, con legisladores de las Comisiones de Hacienda y Junta de Gobierno del Congreso local. Y fue confirmado por el funcionario estatal, pero solo en el mes, no en la fecha exacta.

El 13 de junio, un periódico estatal dio a conocer que el 16 de abril de 2019, Álvarez Prieto registró el logotipo de GTO Leasing en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y así permanecía más de tres años, después, hasta la fecha de la publicación.

Esto, a pesar de que hasta el 30 de julio de 2019 se constituyó la empresa gubernamental con participación privada.

Ayer, en conferencia de prensa posterior a la reunión privada con los diputados, AM le preguntó a Ricardo de la Peña por qué no desde el principio el ISSEG, que es el socio mayoritario de la empresa, registró a su nombre el logotipo.

Explicó que esto se debe a que el ISSEG no tiene facultades para hacer registros de entes diferentes.

Alberto Martínez, director jurídico del Instituto, abundó que en el contrato firmado el 30 de enero de 2019 del ISSEG con Remigio Francisco Álvarez Prieto se obliga a esta persona a transmitir los derechos de la marca de forma gratuita al Instituto. “Con eso sabíamos que no había riesgo.

Con independencia de la fecha en que se inicie la gestión, existe una obligación de cumplimiento pendiente. No hay riesgo”.

Ambos funcionarios sostuvieron que con esta cláusula del contrato, a pesar de que el particular tuviera registrado el logotipo a su nombre, no existió riesgo de que él se apropiara de la marca de la empresa.

Al preguntarle por qué tardaron más de tres años en hacer esa transmisión de los derechos, Ricardo de la Peña justificó que en la pandemia todas las empresas estuvieron trabajando lento.

De la Peña informó que el 6 de febrero de 2019, la Secretaría de Economía autorizó a utilizar la denominación “Leasing” y posteriormente lo hizo la Secretaría de Hacienda. Y que la constitución de la empresa fue aprobada por el Consejo directivo del ISSEG.

Nuevamente, el funcionario no dio a conocer ninguna información sobre los 5 socios particulares de GTO Leasing. Ni a los diputados ni a los reporteros. “El plan de negocios tiene información que no queremos que la competencia tenga”, explicó a los medios de comunicación.

Pero destacó su participación: “Tener socios privados, ellos también van a cuidar el recurso y buscar un mayor rendimiento”.

Pensiones a salvo

En la conferencia de prensa, el director del ISSEG también insistió en que “no hay ningún riesgo para el pago de las pensiones en el corto, mediano y largo plazo” con la inversión de 144 millones de pesos del Instituto en GTO Leasing.

Precisó que esa cantidad representa solo el 0.47% del patrimonio del ISSEG, porque además la inversión privada es de 45 millones de pesos.

Refirió que con la finalidad de fortalecer el fondo de pensiones, el 30 de julio de 2019 se constituyó Guanajuato Leasing. Pero fue hasta un año después, el 20 de julio de 2020, que se publicó en varios medios de comunicación la convocatoria para empezar a estructurar el capital.

Recordó, como lo ha dicho en varias ocasiones, que el Fondo de Pensiones del Instituto está garantizado hasta el año 2083, con un rendimiento anual de 4%.

Apenas está arrancando

Y a pesar de que esta empresa fue constituida hace casi tres años, Ricardo de la Peña declaró que 2022 será el primer año de inicio de operaciones, aunque enseguida dijo algo diferente: que arrancó en el segundo semestre de 2021.

Sobre la arrendadora de más de 200 automóviles que le renta a Gobierno del estado, que tendrá un 10% de rendimiento, no dio la cifra en millones de pesos.

GTO Leasing estará generando buenos rendimientos desde su primer año completo de operación, que es el 2022”.

Y sobre el hecho de que es el único cliente que tiene hasta ahora, afirmó: “No percibimos que sea un proyecto fallido, al contrario”.

‘Las cosas se han hecho bien’: PAN

Por su parte, el diputado panista Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, dijo que hay una certeza de que las pensiones del ISSEG están aseguradas porque las operaciones de GTO Leasing se han hecho con transparencia.

“Yo quedé tranquilo de que las cosas se han hecho bien. Las convocatorias (para conformar la empresa y para conseguir el único contrato de la arrendadora).

Y si un particular es el dueño de la marca, al leer el contrato queda claro que no hay riesgo de que el particular se quede con la marca”, afirmó al final de la conferencia de prensa que dio junto con Ricardo de la Peña.

Justificó diciendo que ante los escenarios tan complejos por la escasez de recursos federales, se tienen que crear nuevos modelos que permitan fortalecer los ingresos del estado.

