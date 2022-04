¡Otra que regresa! Tras 10 años fuera de Tv Azteca, Yuridia se une a este proyecto

Ciudad de México.- Tal parece que el 2022 será el año de los regresos de figuras queridas en Tv Azteca, como el caso de Atala Sarmiento, quien recientemente destapó que regresa a la conducción del reality Soy famoso ¡sáquenme de aquí!, y los seguidores de la televisora no terminaban de celebrar la noticia, cuando se reveló que ahora será la cantante Yuridia quien, tras más de 10 años alejada de la televisora, vuelve con un reality de canto.

En días recientes, las redes sociales se alborotaron con la confirmación de la noticia de que la intérprete de “Ya te olvidé” había dejado oficialmente Televisa para unirse como vocal coach en la nueva temporada de La Voz.

Recordemos que Yuridia inició su carrera como parte del talento que egresó de la tercera generación del reality de canto La Academia, desde el 2010. Pero se ganó un lugar en la industria con su espectacular voz, sencillez y gran carisma.

Con esta foto confirmó que está de regreso en el Ajusco. Foto: Instagram.

Pero, tras destaparse el escándalo de presunta explotación con los ex académicos y la elaboración de contratos a modo que los ex participantes no pudieran obtener lo justo por la gira que se realizó después del programa, Yuridia decidió alejarse de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Se hizo de una carrera lejos de las televisoras, lanzando discos, promocionando sencillos, haciendo giras y palenques, luchando por salir adelante lejos de los reflectores de una televisora. Sin embargo, en varias ocasiones apareció como invitada en el programa Hoy, de Televisa.

Pero, la tarde del pasado viernes 22 de abril en la cuenta de Twitter de @LaComadritaOf2 se informó que muy pronto se podrá ver a la intérprete de “Amigos no por favor” quien está oficialmente de regreso en el Ajusco, y muy pronto se le podrá ver en la nueva temporada de La Voz México.

Paty Chapoy ya había filtrado el regreso de la exacadémica a través de su cuenta de Twitter. Foto: Especial.

Pero fue la propia Yuridia quien compartió las instantáneas en sus historias de Instagram, en las que se le puede ver sentada en una de las icónicas sillas rojas giratorias que usan en el reality de canto.

Hasta el momento ni los altos ejecutivos de la empresa ni la misma intérprete de “Ángel” han dado declaraciones al respecto, pero se espera pronto volver a ver a Yuridia en los foros de la televisora del Ajusco.

