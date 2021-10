León, Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato tiene apenas 428 militantes menores de 26 años, el 3 por ciento de su padrón total que es de 14 mil 292.

Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, aprovechó el foro de exalcaldes de León, convocado por el Comité Municipal del PAN, para hacer un llamado a la renovación de cuadros.

¿Dónde están los panistas jóvenes? ¿Dónde está el mensaje que debemos dar para convencerlos y sean panistas? Hoy tenemos esa responsabilidad de motivar a los jóvenes que se hagan panistas, para que crean en el Partido Acción Nacional.

“Esta lucha no termina, es una brega de eternidad, pero necesitamos refuerzos. Es un reto enorme. Los invito a que reflexionemos y motivemos a los jóvenes para que sigan la ruta, este País nos necesita”, expresó en su mensaje en la Junta Informativa del PAN León a la que asistieron seis exalcaldes de este partido.

Del total de la militancia el 25% tiene más de 60 años, el 72% están entre los 27 a 59 años y solamente el 3% son menores de 26 años, según datos del Comité Directivo Estatal del PAN. Un 52% son hombres y el 48% mujeres.

Luis Ernesto Ayala Torres llamó a la autocrítica de la responsabilidad de todos en la violencia hoy.

“Hoy la inseguridad y la violencia es multifactorial y se debe principalmente a que el tejido social está dañado. Y lo hemos visto pasar y no hemos hecho gran cosa para que las cosas no sucedan. Me pregunto después de 21 años de haber sido Alcalde: ¿qué dejé de hacer para que las cosas estén hoy cómo están? Todos somos corresponsables de lo que hoy está sucediendo en nuestro País”, puntualizó.

A corregir el rumbo del PAN

En su participación en el foro, Carlos Medina Plascencia, primer alcalde del PAN en León, mencionó que México requiere que el PAN regrese a sus cauces. El objetivo del PAN es formar y fortalecer la conciencia democrática del pueblo de México.

“Hemos perdido el rumbo, el camino, de lo que la sociedad debe ser para Acción Nacional...Los gobiernos no es para dar chamba a los panistas, es para asumir plenamente la responsabilidad del cargo que se está tomando”, expresó.

El primer exgobernador del PAN les dijo que el Gobierno no es para enriquecerse.

“Lo más importante es el proceso educativo-cívico-político de la sociedad, y eso lo estamos perdiendo porque cada vez nos parecemos más a lo que criticábamos en el pasado. Y no voy a ser específico con la corrupción, ustedes lo saben."

“Simplemente decirles a los jóvenes: qué bueno que se metan a la política, que se metan en el PAN, y si tienen oportunidad de ser servidores públicos qué bueno, la formación que ahí van a recibir es su patrimonio, pero si quieren hacer patrimonio financiero váyanse fuera a hacer negocios a la iniciativa privada”, indicó.

De su libro “Ahora es Cuando” les leyó el epílogo “el partido no es cómplice obligado”. Les recordó lo dicho por el fundador Manuel Gómez Morín de que el PAN nunca estará casado con ningún gobierno, ni aún aquel emanado del partido.

“El partido tiene que liberarse de sus propios gobiernos. Necesitamos que el partido se empodere frente a las autoridades, también si son nuestras, donde su opinión valga y no donde por diferentes razones tenga que someterse a lo que hacemos desde la autoridad municipal o estatal en su caso”, remató.

Los aliados del PAN es la sociedad y no sus gobiernos. Dijo que no quiere que les pase como Copei o Alianza Democrática, en Venezuela, que desaparecieron.

“Y si no corregimos el camino en el PAN estamos destinados a eso”, alertó.

PAN: Servir y no servirse

Ricardo Alaniz Posada habló de recuperar la marca PAN. “Trabajen por el partido, sean honestos, busquen puestos públicos pero no busquen servirse de los cargos”.

El último alcalde por dos periodos, Héctor López Santillana, llamó a no olvidar las razones por las que perdieron la Presidencia Municipal en el 2012: “No nos la ganaron, nosotros la perdimos, qué fue lo que dejamos de hacer, podrá haber muchos factores pero la verdad es que nos encerramos y nos volvimos soberbios”.

En el foro también participaron los exalcaldes del PAN en León Luis Quirós Echegaray y Jorge Carlos Obregón Serrano, así como los dirigentes estatal y municipal de este partido, Eduardo López Mares y Antonio Guerrero Horta.

AM

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos