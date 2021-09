Confirma Alfonso Borja Pimentel interés por presidencia estatal del PAN

Guanajuato.- El diputado local electo Alfonso Borja Pimentel admitió que sí está analizando la posibilidad de postularse como candidato a la presidencia estatal del PAN pero todavía no toma una decisión. Será hasta el 18 de septiembre, cuando vence el plazo de registro, que se sepa su decisión.

En caso de decidirse, dijo que no es necesario dejar la diputación local que acaba de ganar y en la cual tomará posesión el 25 de septiembre.

“En efecto, en una plática reciente hablábamos de la militancia del partido, y aspirar a dirigir el instituto político, por supuesto que para todos los panistas es un asunto de mucho honor estar en este caso. Pero al día de hoy no te puedo decir un sí o no definitivo, esto se tiene que ver con los militantes. De momento lo dejo así, estoy en el análisis correspondiente, salvaguardando los derechos de la militancia”, expresó en entrevista con AM.

Y es que ayer, Román Cifuentes, dirigente estatal del PAN, dijo en su conferencia de prensa que Alfonso Borja y Pilar Ortega son los que han “alzado la mano” para sucederlo en el cargo, además de Eduardo López Mares, de quien ya se sabía su aspiración desde tiempo atrás.

Borja Pimentel, quien fue director general del DIF estatal desde 2014 y hasta el 5 de marzo pasado, dijo que su decisión dependerá del acercamiento que se tenga con los liderazgos al interior de su partido.

Destacó que en primera instancia hay que privilegiar el compromiso que tiene en el distrito XIX, que abarca Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, donde fue electo para ser diputado local en los comicios del 6 de junio,

“Y sin lugar a dudas es el primer elemento que tengo que poner en análisis, porque la oportunidad de representar el distrito es principalisima”, expresó,

Interrogado sobre si estaría dispuesto a dejar la diputación local, dijo que no es necesario, porque los Estatutos permiten tener ambos cargos al mismo tiempo.

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos