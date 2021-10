PAN de Guanajuato buscará cárcel para AMLO por traición a la Patria

León, Guanajuato - Ante los señalamientos de AMLO contra el PAN de Guanajuato a quienes señaló de corruptos e hipócritas, el presidente estatal del PAN, Eduardo López Mares, respondió que el hipócrita es su gobierno y que podrían acusarlo por traición a la Patria para que terminará en la cárcel.

Por eso le decimos a López Obrador que deje de ser un gobierno hipócrita, que deje de atacar a Guanajuato. Desde Guanajuato le decimos a López Obrador que en 2024 lo vamos a mandar a su rancho y si nos apuramos tantito, lo mandamos más lejos. Porque no está cumpliendo como presidente

“Y quizá lo vamos a mandar a la cárcel cuando termine su periodo como Presidente por traición a la Patria, por incumplir la Constitución, por no respetar a las entidades federativas, por tener mayor corrupción que todos los años, por tener a nuestro país en el terror con el tema de la seguridad”.

Aunado a ello, el presidente del PAN estatal dijo que desde Guanajuato van a rescatar a México.

Así lo declaró en su conferencia de prensa de este mediodía, como respuesta a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los panistas de Guanajuato “son corruptos e hipócritas”.

Analizan PAN de Guanajuato y Nacional proceder jurídicamente contra AMLO

López Mares afirmó que tanto el Comité Directivo Estatal junto con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ven la mala utilización de los recursos públicos para atacar al panismo de Guanajuato y a ciudadanos organizados. Pero no hay resultados a nivel federal.

Lo estamos revisando desde el punto de vista jurídico porque ya es un ataque sistemático. Porque hay una agenda para atacar a Guanajuato, pero no interviene en lo que le corresponde a la Federación, pero deja de lado la vacunación y sólo se dedica a atacar a Guanajuato”, dijo López Mares.

ADEMÁS: Revira PAN estatal a AMLO y lo califica de “hipócrita”

Agregó que AMLO quiere dividir, pero la política del PAN es de unidad.

Nos odia porque aquí en Guanajuato no ha podido, ni regalando con los Servidores de la Nación. Aquí la gente está con Acción Nacional porque este siempre ha dado resultados.

“Los únicos que han prosperado y que se han beneficiado son los hijos de López Obrador, sus hermanos y hasta su prima. Por eso decimos que el gobierno de López Obrador es de hipocresías.

“Nosotros decimos que López Obrador no da ni una, pero no hay resultados en desarrollo social, no hay resultados en salud, tampoco en economía y en la Reforma Energética, mucho menos en infraestructura", dijo.

AMLO durante sus ruedas de prensa mañaneras a señalado al PAN de Guanajuato de corrupción en varias ocasiones. FOTO: AM

El dirigente estatal del PAN señaló que los tres grandes proyectos de infraestructura de López Obrador se han desfasado y sólo presenta maquetas.

En los hospitales tampoco hay medicamentos, y eso les duele a los panistas. No estamos creciendo económicamente y eso les duele”.

ADEMÁS: Acusa PAN a AMLO de pactar con crimen y lo mandan a terapia

En cambio, destacó que hoy Guanajuato está de pie y que es un ejemplo de buenos políticos.

Refirió que es el primer lugar nacional en el Índice de Capacidades para el Desarrollo Social y que tienen las mejores becas.

Aquí sí combatimos al crimen organizado. Aquí sí hacemos como el hipócrita gobierno federal que pretende a través de abrazos el problema del crimen organizado”.

Además, refirió lo que ha dicho el gobernador Diego Sinhue Rodríguez de que hay 950 homicidios menos en el Estado en comparación con el año pasado.

AMLO no quiere a Guanajuato, acusa el PAN, y además lo trae de bajada

El PAN de Guanajuato se queja de que el presidente AMLO no quiere a Guanajuato y trae de bajada al Gobierno del Estado porque aquí no ganó en la elección presidencial. NOTA COMPLETA

PCCD

