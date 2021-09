Guanajuato.- A pesar de que extraoficialmente se maneja como la persona con mayores posibilidades para suceder a Román Cifuentes, Eduardo López Mares afirmó que todavía no ha decidido si se registrará o no para contender por la presidencia estatal del PAN.

También afirmó que por lo tanto no ha empezado a recabar firmas, como se ha manejado en algunas versiones. Así lo declaró hoy en entrevista con AM cuando se le preguntó al respecto.

Todavía no está definido de mi parte, tengo que hablar con la familia. Yo al día de hoy no he solicitado ninguna firma”, declaró.