‘PAN es muy fuerte en Guanajuato, pero no abusen’: Carlos Medina Plascencia

Guanajuato.- Treinta años después del “sí protesto” como el primer Gobernador del PAN en Guanajuato, Carlos Medina Plascencia advierte: o cambiamos o nos cambian.

Luego de 36 años de militancia panista, durante los cuales ha sido Alcalde de León, Gobernador, Senador, Diputado federal y su última aparición pública como Síndico del Ayuntamiento de León, el empresario recuerda la invitación para el interinato que duró cuatro años (1991-1995) y que cambió la vida política de Guanajuato.

Como observador de la vida política urge al PAN a impulsar una iniciativa en Guanajuato para arrebatarle a todos los partidos el control de las candidaturas y que haya elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, para que la sociedad participe para aspirar a ser votado y a votar por quienes quiera como candidatos.

Se cumplen ya 30 años de que tomaste protesta como el primer Gobernador que no era del PRI en Guanajuato, y de que el PAN gobierna la entidad. ¿Si pudieras regresar el reloj volverías aceptar sin titubeos este nombramiento?

Definitivamente, claro que sí, y me parece que los resultados de como yo me considero, un albañil que construye cimientos, ahí están. Eran condiciones muy complejas, por supuesto que hay algunas que son diferentes ahora, sobre todo en los temas de seguridad, la madurez democrática que hoy tenemos, y en aquel momento el reto era otro: la reforma política para tener un instituto electoral que llevara a cabo el proceso de elecciones, ese era la discusión y la disputa, que había más votos para Gobernador que para Senador, cuando eran elecciones separadas. Teníamos la posibilidad de contar con algo de vanguardia y yo creo que lo hicimos. La primera elección completamente dirigida y organizada por ciudadanos fue la extraordinaria del 28 de mayo de 1995 donde fue electo, nuevamente, Vicente Fox.

¿Si no eras tú qué otros nombres estaban en la baraja del interinato?

No, eso sí no lo sé. La propuesta vino de él (Vicente Fox) y por eso es la frase de ‘¿yo por qué?’, yo se la dije a él, digo, me la plagió, estaba de Presidente Municipal, me faltaban cuatro meses para terminar mi responsabilidad, me preguntaba ¿por qué tengo que entrarle a esto, y bajo esas condiciones?, había que aceptar un Secretario de Gobierno del PRI, una mayoría calificada en el Congreso del Estado que en cualquier momento podrían llamar a elecciones y hacer muchas cosas. Y por supuesto que hubo un contrato moral dentro del propio PAN con don Luis Álvarez, Vicente Fox y Diego Fernández de Cevallos, que fueron con los que platiqué para aceptar la responsabilidad. Y también el compromiso de ellos de que hasta que no hubiera reforma política habría una fecha de elecciones. Y lo mismo hice con el presidente Carlos Salinas de Gortari, le dije ¿para qué me quieren Presidente?

¿Qué te dijo Salinas?

Es que a usted la gente lo ve bien, puede tener esta responsabilidad. Le dije ‘muy bien pero le quiero decir lo que yo veo para Guanajuato’, y narré esta parte de llevar a cabo la reforma política y la respuesta de él fue: para allá tiene que ir el País.

Y eso fue lo que hicimos, por eso cuántas veces hubo diferencias y era entendible, con el PRI, era porque pensaron que iría una iniciativa del Gobernador y vamos a ver dónde queda la negociación y yo me muevo mucho en el deber ser, no me digan por qué no, díganme cómo sí, inclusive la cuestión de asignarle una plurinominal al grupo mayoritario, ¿quién fue luego beneficiado?, el PAN, que fue lo único que acepté, algo que no estaba convencido pero era el punto para llegar a un arreglo.

LEE TAMBIÉN: Se rebela Medina Plascencia; critica continuidad de Marko Cortés como dirigente del PAN

Y cuántas veces fue necesario le explique a la sociedad por qué era necesario llevar a cabo una reforma profunda, como en este momento que hay que ser disruptivos, se requiere pasar a una democracia participativa, una vez que la democracia representativa ya está agotada en el mundo, vemos el populismo, la demagogia.

Treinta años después estoy satisfecho, con muchos errores sí, pero en general el haber construido las bases de una sociedad más participativa, crítica, democrática.

¿Estás seguro de que el PAN ganó esa elección de 1991 en las urnas? ¿No fue una concesión presidencial para mostrar que había vientos de democracia en el País?

En la relación con el Presidente Salinas yo era muy abierto, muy claro, pueden verse los desplegados de aquel entonces (cuando era Alcalde y el Presidente visitaba León), a final de cuentas hubo una relación muy respetuosa pero muy clara. Era sí o no, te hablaba con transparencia, claridad, no había un doble juego. Y esto tal vez generó una relación que, cuando le hacen la propuesta a él de que sea yo el interino, se la hacen don Luis Álvarez y Diego Fernández, él no lo ve mal. La visita anterior a que llegaremos a esa elección de 1991 el propio Presidente me dijo en la gira: ‘¿oiga, por qué usted no se lanzó?’, pues porque ya está Vicente, tengo una responsabilidad. Había una relación transparente, abierta, siempre la hubo con él.

¿No fue la Gubernatura un regalo para el PAN?

Cuando me hablas de que me consta (el fraude electoral) no estaba en el PAN directamente, ni contando los votos, estaba como Presidente Municipal y jugué mi papel que era que la Policía local no jugara, como en mi elección sí jugó a favor del PRI, me aseguré de que todo fuera en los mejores términos de la responsabilidad del Municipio.

Lo que sí tengo de información, que fue lo que el PAN argumentó, es que había 200 mil votos más para Gobernador que para Senador, ¿por qué? Ahí estaba claramente el sustento de que había habido, en términos de Fox: ‘una marranada’”.

¿Te arrepientes de alguna decisión en tu gestión como Gobernador interino?

Yo creo que hubo momentos en los que mi respuesta pudo haber sido mucho más abierta, amigable hacia el propio PRI, aunque yo traté de hacerlo en los mejores términos. Porque cuando creamos la Comisión para la Reforma Política de Guanajuato fue para que estuviéramos partidos, Congreso, Ejecutivo, y nos abocáramos todos a llevarla a cabo, no tenía ningún empacho en que fuera una Presidencia colegiada con el líder de la mayoría del PRI en el Congreso. Sin embargo no se me entendió que no era una cuestión de la política tradicional.

Y por otra parte, algunos roces con algunos presidentes municipales emanados del PRI que después fueron solucionándose. Pero en general hicimos lo correcto.

¿Qué de bueno, qué de regular y qué de malo han dejado 30 años del PAN?

“Primero insisto que lo que hicimos tiene un sustento, que fue la Presidencia Municipal, el eslogan de campaña para ser Alcalde en 1988 era participación ciudadana, estrictamente no tenía clara la idea de cómo pero lo hicimos en dos vertientes: una con los organismo descentralizados en donde hay que darle una actualizada en términos de que no sean amiguismo, compadrazgos y otras razones por las que líderes sociales, empresariales, simplemente estén ahí, que fueran personas los que estaban en los consejos que su pasión fueran esos temas.

El segundo fue la organización vecinal, Barrios y Colonias era una dependencia que no hacía nada, puro trabajo político para el PRI, lo que hicimos fue transformarlo y empezar lo que ya se hacía de las obras por cooperación pero institucionalizarlo.

No tuvimos ni un peso del Gobierno del Estado esos tres años para obras en León.

Y había que arrebatar el manejo del Catastro y del Predial al Gobierno del Estado.

Todo eso llevó a la conciencia democrática del pueblo de León. El Consejo Municipal de Colonos es algo que se tiene que retomar sobre todo cuando el 80% de las familias hoy son disfuncionales, el tejido social hay que reconstruirlo.

Y cuando llegamos al Estado claramente les dije a los alcaldes: ustedes tienen que tomar la responsabilidad de la administración y todo lo que tiene que ver con Predial y Catastro, porque es muy fácil no cobrar los impuestos al ciudadano y nada más buscar la inversión para darle respuesta, hay que hacer justicia social.

Lo más importante es que una visión a largo plazo sólo va a tener continuidad y actualización si los ciudadanos están involucrados en ello. Un ejemplo: el Plan Maestro Hidráulico de 1987, yo era regidor y desde entonces se dijo que era mucho mejor tener una presa, El Zapotillo y compartir el agua con Jalisco, pero que estos 3.8 metros cúbicos que se brincaban de la cuenca del Verde que se va al Santiago y al mar, para el Turbio-Lerma-Chapala, era agua que no va llegar si no la brincamos.

Se ha politizado desde 1995, sí, y desgraciadamente estamos en la situación que hoy plantea el Gobierno federal por muchas razones que ellos tendrán, pero creo que Guanajuato debe pelear que el proyecto es un ganar-ganar para todos.

El estudio de Guanajuato Siglo XXI lo hicimos en 1993, que lo coordinó Eduardo Sojo y Carlos Flores, no existía la Cofoce, el Iplaneg, y otros organismos que nos llevan a involucrar a la sociedad, y esa es la gran diferencia de los gobiernos del PAN.

¿Qué ha quedado de aquel PAN que llegó al poder en Guanajuato?

El PAN debe de emanciparse de la influencia o control gubernamental. Esto quiere decir que no debe ser el gobierno una agencia de chambas para los panistas, cualquier gobierno, no debe ser estás bien con quien tiene la responsabilidad del liderazgo en el Municipio o el Estado sino con quienes están realmente orientados a lo que debe ser el esfuerzo, la misión del Partido Acción Nacional. Debe haber mayor autonomía del partido y no estar dependiente de la opinión de los que ejercen el liderazgo en diferentes cargos, sean diputados, alcaldes o el Gobernador.

Reconstruirse involucrando a la sociedad en las definiciones de candidaturas y donde no tengan que militar en un partido donde las condiciones son difíciles, las patadas bajo la mesa, las puñaladas por la espalda, están al orden del día.

¿Has pensando en abandonar el PAN?

No, porque los principios del PAN los llevo tatuados en mi alma, creo firmemente en ellos, son por los que muchos luchamos y a veces somos muy autocríticos, pero autocrítica no es contra alguien en particular sino lo que no es correcto de quienes militamos en el PAN o de los gobiernos que emanan del PAN, esto quiere decir lo que Gómez Morín muy bien decía: “El PAN nunca debe estar casado con ningún gobierno, ni aun aquel emanado del propio partido”, y si tenemos información sobre el mal desempeño de servidores públicos no puedes ser ni omiso ni cómplice de quien haga un mal ejercicio en la responsabilidad de gobierno. Y eso es algo que ha venido desdibujándose en Guanajuato también, porque en el País en general me dicen “es que en Guanajuato está muy bien el PAN”, hay que mejorarlo eh, porque mucha de la militancia hoy está por la chamba, el patrimonio, que no es correcto.

¿Está cerca una nueva alternancia en la Gubernatura? ¿es deseable?

Espero que no sea necesario, de veras, o nos ponemos las pilas, porque no sólo es la inversión y que buena gira la del Gobernador (en Europa) porque recordemos en el 92’ exportábamos 300 millones de dólares, hoy es muy diferente. Hoy gracias a los gobiernos del PAN saben muy bien que aquí hay una respuesta rápida para que, cuando sabemos que hay interés de una planta en México, vamos por ella.

Ahora hay que consolidar la región Centro-Bajío-Occidente entre los cinco estados para que veamos cómo somos complementarios y no competir entre nosotros.

Hay que avanzar en forma disruptiva en la democracia participativa. No se puede seguir apostando a poner candidatos porque se crea que con cualquiera ganamos, no, deja que la sociedad decida, pónle ahí a los candidatos, es más, en esa iniciativa si una persona que no milita en un partido dice “cómo me voy a meter a un partido, te hacen pedazos”, pero yo quisiera servir como diputado, alcalde, coincido con el partido equis y reúno los requisitos, el partido equis está obligado a ponerme como precandidato con los que ponga el partido, en esa boleta, y que la sociedad decida. Es abrir esquemas o simplemente va a llegar tarde que temprano que el chambismo, el amiguismo, el compadrazgo, van a terminar con la confianza de la sociedad. Es cierto, la marca PAN es muy fuerte en Guanajuato, pero no abusen.

Un último mensaje y se los digo a los jóvenes, creo que necesito regresar al contacto con los jóvenes en el PAN, a lo mejor por no ser escuchado me he marginado a trabajar en otros lugares: cuando tienes una oportunidad de estar metido en la política o servicio público el patrimonio que estás generando es lo que ahí aprendas, y si quieres hacer patrimonio financiero, vete a la iniciativa privada.

Si lo que aspiran es a un patrimonio económico entiendan que ahí no se hace”.

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos