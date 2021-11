PEF 2022: Guanajuato tendrá 5.8% más de recurso federal

León, Guanajuato.- El total general del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022 que corresponde al estado de Guanajuato será de 85 mil 495 millones de pesos. En el 2021 fue de 77 mil 889 millones, lo que significa que habrá un incremento real del 5.8%.

Así se desprende del análisis del comparativo del gasto por entidad federativa del PEF 2021 vs. PEF 2022 elaborado por la Fundación Miguel Estrada Iturbide para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

En lo que hace al “Gasto Federalizado” (que incluye el Ramo 33 que son aportaciones, el ramo 28 de participaciones y los convenios de descentralización y reasignación) pasa de 73 mil 979 millones a 81 mil 787 millones, un 6.6% más.

En el rubro que se refiere a los “Programas y Proyectos de Inversión”, el monto se ajusta de 3 mil 913 millones a 3 mil 707 millones, una variación del 8.6% a la baja.

Por lo que sumada la bolsa principal que es el “Gasto Federalizado” y lo de “Programas y Proyectos de Inversión” hay 7 mil 606 millones de pesos más del PEF para Guanajuato entre 2021 y 2022.

GASTO FEDERALIZADO EN PRESUPUESTO FEDERAL GUANAJUATO Concepto PEF 2021 PEF 2022 Variación% Ramo 33 (aportaciones) 31,168 32,799 1.5% Ramo 28 (participaciones) 39,669 45,559 10.8% Convenios 3,138 3,429 5.4% Total 73,976 81,787 6.6%

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PRESUPUESTO FEDERAL GUANAJUATO Concepto PEF 2021 PEF 2022 Variación % Campo 66.4 68.9 0.1% CONACyT 572.4 596 0.4% Educación (subsidios a organismos descentralizados) 1,925 1,997 0.1% Medio Ambiente 300 67.9 -78.2% Programa carretero 120 0 0.1% Proyectos de asociación público-privada de la SCT 745.3 787 1.8% Total 3.913 3,707 -8.6%





PEF 2022: Reprocha PAN omisiones

El diputado federal panista por el distrito 03 de León, Fernando Torres Graciano, compartió el documento, y resumió que Guanajuato tiene más recurso gracias a las fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, no por un apoyo del Gobierno federal que cierra la llave a bolsas de inversión a Estados y municipios.

“Se puede decir que no le fue tan mal porque no perdió, pero no hay beneficios adicionales, sólo nos dan lo que corresponde por Ley, mal harían que no”, expresó.

El legislador reprochó otra vez están en cero pesos el Fortaseg para la inversión en seguridad en los municipios; el Fondo de Zonas Metropolitanas; el programa de Pueblos Mágicos; el proyecto Zapotillo del que ya no se considera a León, etc.

Por ejemplo, en inversión en el capítulo denominado “Programa Carretero” en el 2021 se asignaron 120 millones para Guanajuato y para el 2022 está en cero pesos.

En el país el mantenimiento e infraestructura carretera se está dejando caer.

El panista agregó que también se propuso que los municipios accedieran al presupuesto aprobado para la prevención de las adicciones, por ser quienes conocen la problemática y cómo atenderla, pero quedó en un fondo sólo federal.

En cuanto al PEF 2022 para el País, Torres Graciano apuntó que el PAN nunca ha pedido recortar programas sociales como las pensiones a adultos mayores o discapacitados, pero sí ajustar el gasto en otras prioridades y no concentrarlo en las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de 2 Bocas y el Tren Maya.

Si no hay oídos y voluntad de escuchar, sólo queda dar el debate público como se hizo para no permitir que el gasto sea un instrumento de caprichos personales.

En tanto el presidente del Comité Municipal del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, señaló que los ciudadanos piden respuestas a su Gobierno Municipal, quien queda limitado para resolver los problemas por el abandono de la Federación.

Acusó de favorecer a programas sociales donde hay “clientelismo y corrupción”.

LALC

