Guanajuato.- Desahuciada en noviembre del año pasado por cáncer de colon, Hortensia Soria Martínez, quien el año pasado presentó una denuncia ante la FGR contra el presidente AMLO y funcionarios federales, ayer dijo sentirse viva y muy bien de salud, tras recibir su cuarta quimioterapia en el Hospital General de León.

El caso de Hortensia, de 52 años, originaria de Guanajuato capital, se difundió a nivel nacional en noviembre del año pasado, cuando viajó a Ciudad de México para denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a funcionarios federales ante la Fiscalía General de la República (FGR), por no recibir el tratamiento adecuado para el cáncer de colon en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

“A final de cuentas no es que estuviera desahuciada, es que me dieron un mal diagnóstico y lo lógico para mí es que si yo me hubiera quedado sin tratamiento, me hubiera muerto.

“Afortunadamente tuve el acierto de interponer esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y gracias al seguimiento y al Secretario de Salud que me brindó la oportunidad, y también a los médicos del Hospital General de León que hicieron todo lo que en el Hospital Regional de Alta Especialidad nunca hicieron, como fue hacer una biopsia y diseñar una quimioterapia que iba de acuerdo a mi cáncer, estoy saliendo adelante”, compartió.

Hortensia Soria recordó que el 16 de diciembre comenzó su tratamiento de quimioterapia y desde entonces su calidad de vida mejoró de forma significativa, pues hace cuatro meses no podía levantarse de la cama por su mala salud.

“De ahí me vine para arriba porque cuando tuve la última consulta en el Hospital de Alta Especialidad el médico tratante me dijo que si me hacían una quimioterapia más, me daba un aventón a la muerte, y hoy con cuatro en lugar de irme a la muerte me siento viva, siento que renací.

“Siento que me están dando vida con estas quimioterapias, ha sido un avance tan grande que prácticamente estoy haciendo mi vida normal, he avanzado un 70 %. Hoy recibí una quimioterapia de 5 horas y me siento muy bien de salud”, expresó.

Respecto a la demanda que presentó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela; el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer; el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y/o quien o quienes resulten responsables por su mal diagnóstico original, señaló que el proceso continúa y que supo que hace unos 20 días autoridades de la Fiscalía General de la República estuvieron en León para recabar la declaración del doctor que en su momento la desahució.

“Lo más importante para mí es el avance que he tenido gracias a la oportunidad que me brindó el Hospital General de León, de darme esta segunda opinión y de ayudarme con este tratamiento el cual ha sido muy beneficioso para mi salud”.

