Pandemia frenó construcción de academia de Policía estatal en Villagrán: Álvar

Villagrán, Guanajuato.- No se invirtió en construir el edificio del Infospe en Villagrán porque la prioridad en estos dos años de pandemia fue la salud de los guanajuatenses, según lo determinó el gobernador Diego Sinhue.

Así explicó Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado, ante los diputados locales al explicar la razón por la cual se detuvo esa obra después de que se puso la primera piedra en mayo de 2019 en la comunidad de Santa Rosa de Lima y hasta el momento solo se ha construido la barda perimetral por un costo total de 97 millones de pesos.

La obra ya tiene tres años de retraso.

“Y no solo eso, otros proyectos quedaron pausados, Pero ya se retomó. Y se espera que termine antes de que termine esta administración”, agregó a la pregunta que le hizo la diputada Alma Alcaraz Hernández de Morena al respecto.

Sin embargo, el secretario de Seguridad no respondió las preguntas de cuál costo final se proyecta, porque dijo que esa obra no le corresponde a él, sino a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM).

E hizo una precisión purista. Alma Alcaraz la definió como una barda. El Secretario dijo que era una cuestión semántica, porque para él era una muralla.

Esto, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado para hacer la Glosa del Cuarto Informe del Gobierno encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Al respecto, Tarcisio Rodríguez, titular de la SICOM, agregó solo que el muro perimetral mide más de 3 mil metros, es decir, tres kilómetros, formada por 2,510 placas, por 6 metros de alto.

Pero no precisó cuánto costará al final su construcción ni dio más detalles.

Amparos impiden circulación de patrullas de lujo

Sobre las 5 patrullas que se hace dos años se anunció que eran vehículos de lujo decomisados a la delincuencia organizada, pero no se han utilizado, explicó que no se completó con el empadronamiento de las mismas porque “se vinieron amparos y recursos”, no precisó de quién, pero podría suponerse que de los dueños de los vehículos. Al no haber claridad en los recursos, decidieron no utilizarlas.

Pero precisó que actualmente, de las 5 unidades que se presentaron, 2 fueron dadas de alta en el padrón del Estado y se está haciendo el trámite ante la Fiscalía del Estado y ante la Secretaría de Finanzas.

“Cuando tengamos asignadas esas unidades, su seguro, mantenimiento, gasolina, lo estaremos anunciando al público”, ofreció.

Lo que no se toma en cuenta -reclamó a los diputados- es que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen alrededor de 250 vehículos charger, sedanes, y en su momento se tuvo el interceptor police, que es un vehículo de alto desempeño.

“No son solo 5, sino que tenemos un parque vehícular al servicio de los guanajuatenses”, sostuvo Cabeza de Vaca.

