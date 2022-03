Panistas califican a AMLO sin diplomacia por insultar al Parlamento Europeo

León, Guanajuato - Senadores de la República por Guanajuato de Morena defienden la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que llamó a los integrantes del Parlamento Europeo “borregos”, sin embargo, los legisladores del PAN reprueban la actitud del mandatario, calificándola de falta de diplomacia.

La polémica surgió luego de que el Parlamento Europeo aprobó el jueves un documento donde pide al Gobierno Mexicano que actúe de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa y los defensores de los derechos humanos.

El Parlamento Europeo dijo este jueves que México es el lugar más letal para los periodistas y pidió al Gobierno garantizar su protección. El órgano de la Unión Europea destacó que tan solo este año han sido asesinados siete comunicadores en el País.

En una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, el Parlamento manifestó también preocupación por las frecuentes críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra reporteros, activistas y propietarios de medios de comunicación.

En su respuesta, la Presidencia de la República llamó borregos, golpistas e injerencistas a los diputados del Parlamento Europeo que criticaron la retórica de AMLO frente a la prensa.

"Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto" que se opone al Gobierno, expresó el mismo jueves por la noche la Presidencia en un inusual comunicado.

La senadora de Morena Martha Lucía Mícher Camarena expresó su respaldo a la respuesta, que el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió haber redactado con otras personas.

Lo que me da vergüenza como parlamentaria es la carta que envía el Parlamento Europeo sobre México, eso sí es para preocuparse, es para no aceptar bajo ninguna circunstancia este tipo de acusaciones, infamias, y además esta manera de referirse al Gobierno de México”,

Aseguró que en los casos recientes de periodistas que han perdido la vida se han llevado a cabo todas las diligencias y no hay un solo caso que no esté siendo investigado.

Parece ser que no tienen información en la Comunidad Europea. ¿Quién les manda la información?...quien sabe…lo que sí hay es injusticia y maltrato del Parlamento Europeo hacia el Gobierno de México”, añadió Malú.

Aseguró que no faltó diplomacia por parte de López Obrador.

“Por el contrario, faltó diplomacia al Parlamento Europeo, y es el origen de esta falta de respeto y esta política injerencista y falta de tacto del Parlamento Europeo”.

La senadora del PAN Alejandra “La Wera” Reynoso señaló que López Obrador le faltó el respeto al Parlamento Europeo al insultarlos llamándolos “borregos”.

Subrayó que el mandatario no dimensiona el daño que puede generar a nivel internacional ante una reacción y no sigue vías políticas y diplomáticas.

La senadora de Morena Antares Vazquez Alatorre, que recorre el norte del estado para informar sobre la reforma eléctrica, llamó “panfleto” al comunicado que envió el Parlamento Europeo a México.

Respecto al panfleto que sacó el Parlamento Europeo no puedo estar más de acuerdo con el Presidente; es una declaración injerencista, como si ellos tuvieran autoridad moral para meterse en eso; además mienten y están sobre una base de mentiras haciendo declaraciones sumamente agresivas al meterse en asunto internos de un país y se atreven a dar recomendaciones que no proceden porque están extralimitados en sus funciones”.

La legisladora dijo que la respuesta del mandatario fue contundente, “pues es la primera vez que tenemos a un Presidente que responde conforme a la soberanía nacional, y la autonomía que tiene México y que no se somete a poderes extranjeros”.

El senador del PAN, José Erandi Bermúdez Méndez, manifestó en cambio que el Parlamento Europeo solo emitió una opinión y sostuvo que hoy como nunca en México se está asesinando a periodistas ante la impunidad que prevalece.

El Parlamento Europeo emitió una opinión, pero no es un tema injerencista; hay una relación diplomática entre México y Europa. La reacción del Presidente lo retrata como es; una persona frustrada, que no le están saliendo las cosas, que está enojado, que no le importan los periodistas y defensores de los derechos humanos”, señaló el legislador.