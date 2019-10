Participarán en reality de moda

León.- El diseñador Andrés Jiménez dio la bienvenida oficial a los concursantes del reality show de Bajío TV “Guanajuato Moda” durante una cena de convivencia en La Casona del Arco.

El creativo de la marca Mancandy compartió experiencia que a lo largo de 12 años de trayectoria profesional lo han hecho posicionarse como uno de los diseñadores con mayor propuesta en la actualidad.

Los invito a no desertar, no es fácil la gente cree que en año te vas a compartir en el diseñador que México esperaba y la verdad es que no, es un proceso largo”, les compartió.