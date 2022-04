Partido Verde en contra de campaña orquestada por Morena

Guanajuato.- El Partido Verde en Guanajuato reprobó la campaña nacional orquestada por Morena en contra de los legisladores federales que rechazaron la reforma eléctrica.

Sí he visto la campaña que está haciendo la dirigencia nacional de Morena contra los legisladores de oposición, me parece que puede llegar a ser violatoria de los derechos humanos, una medida desproporcionada, que no va acorde a los principios del Verde, no la apoyo ni como ciudadano ni como dirigente del partido en Guanajuato”, señaló el jefe estatal de este partido, Sergio Contreras Guerrero.