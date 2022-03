Pasará como una forma más, violencia en noviazgo en Guanajuato

Tipificar la violencia en el noviazgo no pasó para crearse como delito en el Código Penal, pero es posible que sí pase como uno más de los tipos de violencia reconocidos legalmente en el estado.

La diputada Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, ordenó elaborar un dictamen en el que se aprueba que la violencia en el noviazgo sea incluida como un tipo de violencia más en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado.

Aunque todavía falta que se apruebe en el pleno del Congreso esta iniciativa que fue propuesta por la diputada Dessiré Angel, de Movimiento Ciudadano, y a la que se sumaron la priísta Yulma Rocha y la ecologista Martha Ortega.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Además: Congreso rechaza tipificar como delito violencia en el noviazgo

“¿Por qué resulta importante incluirla? Porque en dos encuestas se señala que el 39% de mujeres de más de 15 años han sufrido violencia”. Además porque en el noviazgo se puede ejercer violencia psicológica y digital. Y al incluirla en la ley se previene el feminicidio, señaló Manuel García, asesor de Dessiré Angel.

Cecilia Genco, asesora del PAN, expresó que en esa fracción “vamos a favor de la propuesta”, porque consideró que sí puede haber violencia física, psicológica y de otros tipos en el noviazgo. Y porque dos de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia.

No obstante, Federico Ruiz, representante de la Coordinación Jurídica del Gobierno del estado, sugirió no modificar el artículo como está actualmente porque dijo que la ley no contempla algo que la haga necesaria.

“Señalar el noviazgo como ámbito de violencia resulta limitativo de otras relaciones violentas”, explicó.

También: Proceden legalmente casos de violencia de género

En la misma mesa de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género se discutió la iniciativa del PAN de establecer órdenes de protección para mujeres violentadas, dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Federico Ruiz propuso que se incluyan las consecuencias de no acatar las órdenes de protección. Cecilia Genco expresó que estarían de acuerdo en incluir esas consecuencias en caso de que no se apliquen las órdenes de protección.

Explicó que las órdenes de protección son un mecanismo legal diseñado para proteger a la víctima de cualquier tipo de violencia, sobre todo para evitar que la violencia escale.

Yulma Rocha consideró que esta iniciativa se podría archivar, como lo han hecho otras comisiones, pero ella como presidenta de la comisión tiene la intención de cómo sí hacerla realidad, así que la seguirán analizando.