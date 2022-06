Silao, Guanajuato.- Los fieles de la iglesia de La Luz del Mundo no bajan los brazos por la condena de su pastor, Naasón Joaquín García.

Luego de que su líder espiritual fue sentenciado el miércoles pasado en Los Ángeles a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual, los fieles acudieron a sus templos, dispuestos a mantener la fe.

Los devotos seguidores de la Luz del Mundo se reunieron como de costumbre en la iglesia de la Torre de la Fe, ubicada en la colonia El Olivar, en Silao, para realizar su ceremonia dominical.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Lo mismo hicieron en el templo que tienen en León, en bulevar Vicente Valtierra.

Allí predicaron la palabra de Dios y escucharon el sermón del pastor del templo.

Pero además, tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje especial de parte de su pastor, Naasón Joaquín García, a través de un video, al igual que ocurrió en todos los templos que siguen a su Iglesia en 587 países.

En el mensaje, leído por otro pastor, Naasón Joaquín informó a sus fieles que se encontraba bien, que debían seguir adelante sin detenerse.

“Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia, la iglesia no es romper lo que van a tratar de destruir, la iglesia es el conjunto de personas que testifican a través de su gente”, sostuvo Naasón.

Además agregó que su tristeza por la condena que recibió por abuso sexual ha ido desapareciendo gracias a los fieles que han demostrado su apoyo.

Por su parte, fieles como Rubén mencionaron que tienen la fe puesta en que todo se va a resolver pronto.

“Nadie abandonara la iglesia y quien quiera hacerlo es libre, sin problema alguno, como lo dijo el Pastor Naasón. Solo movieron el árbol, al moverlo cayeron más semillas para que crecieran más árboles”, añadió optimista.

¿Quién es Naasón Joaquín García?

Naasón Joaquín García es el líder espiritual de la Iglesia de La Luz del Mundo .

es el líder espiritual de la . La iglesia fue fundada en 1920, tiene actualmente sedes en al menos 58 países.

Fue arrestado en 2019 en Los Ángeles y condenado a prisión el miércoles

Recibían a su pastor en lujosa residencia

En una lujosa residencia se hospedaba Naasón Joaquín García cuando pasaba por Silao.

La parte frontal de la residencia de Silao. Foto: Alejandro Zapata

La semana pasada, el 8 de junio, Naasón Joaquín, quien es el líder pastor de los fieles de la Iglesia de La Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual.

Durante el juicio, el líder religioso reconoció haber violado a tres niños y niñas, motivo por el cual un Juez le dictó sentencia en California, Estados Unidos.

Antes de este juicio, la vida que llevaba era muy distinta en varias propiedades, “sus casas de descanso” le llaman los fieles, que tiene en distintas ciudades del país.

En Silao, una de estas casas está ubicada en la calle Monte Sinaí del Fraccionamiento El Olivar, justo frente a la Torre de la Fe en que los feligreses de su iglesia celebran su culto.

La residencia cuenta con dos accesos para no menos de tres vehículos y un balcón que le da una vista preferencial hacia el templo de La Luz del Mundo, donde de acuerdo a los fieles proclamaba la palabra de Dios.

La mansión tiene acabados modernos y una atractiva iluminación en el exterior, alrededor de la construcción se encuentran palmeras y distintos árboles que alegran más el entorno.

En la entrada se hallan dos macetas sobre la banqueta, las cuales marcan un ingreso privado para el pastor Naasón y una vez pasando una reja, la puerta de madera que da acceso a la vivienda.

La lujosa propiedad es atendida por fieles que brindan el mantenimiento necesario, de manera que cuando los visitaba el pastor llegara a una confortable casa de descanso.

La propiedad se encuentra cerca de otras pertenecientes a fieles de la iglesia de La Luz del Mundo y cuenta con fácil acceso al distribuidor vial que conecta con las carreteras a León, Irapuato, Guanajuato y al propio Silao.

Toda la finca se encuentra cercada y vigilada las 24 horas por cámaras de seguridad y por los mismos fieles.

Mantienen la fe y la discreción

Fieles y voceros de la Iglesia La Luz Del Mundo en León, se negaron a opinar sobre la sentencia que le dictaron al líder Naasón Joaquín García acusado de violar a tres menores de edad.

AM acudió ayer a la iglesia principal de León, ubicada en bulevar Vicente Valtierra para saber algunas opiniones que los creyentes tienen de su líder; sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta, ya que se rehusaron a dar su punto de vista.

Incluso se hizo presencia en la misa dominical que tuvo una duración de dos horas para escuchar si el servidor hacía alguna mención sobre el líder, pero no fue nombrado durante la ceremonia.

Al ver que se buscaba la opinión de las personas que salían de la iglesia, un representante del templo señaló que cualquier tipo de postura referente a temas en general se tiene que solicitar por medio de su enlace de comunicación y que se encuentra en Guadalajara.

“La iglesia nos ha enseñado a ser buenos cristianos y ciudadanos buenos para el mundo, seguimos adelante y animosos, tranquilos y confiando en Dios, eso es lo que hay en la casa del señor. Ya cualquier precisión respecto a otro tema sería solo por el enlace”, dijo un servidor de este templo.

LEE TAMBIÉN: Denuncia la UIF a La Luz del Mundo por 'lavado' de dinero y delitos fiscales

MCMH