Paula jamás se rindió pero no había medicina

León.- Paula Daniela murió hace un mes y medio de leucemia. El 10 de junio le suspendieron una quimioterapia en el hospital T1 de León del IMSS y el 18 no le pudieron hacer una transfusión de sangre. El personal justificó diciendo que faltaban medicinas, no había médico o personal de laboratorio. El 2 de julio falleció, solo 23 días después.

Flor Nieto, su madre, no sabe si su hija murió porque no recibió las quimioterapias, por falta de medicamentos o porque el médico que la atendía enfermó de Covid y ningún otro la revisó. Lo único que tiene claro es que Paula falleció a los 17 años, cuando planeaba estudiar una carrera y ser pintora.

En mayo de 2020 Paula presentó su primera exhibición de acuarelas en la Universidad Centro de Estudios Cortazar.

Paula Daniela Mata Nieto nació en Celaya el 9 de septiembre del 2003, junto con su gemela Jimena.

Como toda adolescente, imaginaba un futuro feliz, era alegre y fuerte, le gustaba el canto, el baile, la pintura y ayudar a los demás.

La menor estudió el último año de la secundaria en la escuela General Francisco Villa de Celaya.

Pero un día de abril de 2018, cuando tenía 14 años, empezó a sentirse débil, con dolor de cabeza, cambió el color de su piel y le aparecían moretones en varias partes del cuerpo.

Como era menor de edad ingresó en el Seguro Social a la clínica 48 en León, con especialidades en Pediatría.

Durante nueve meses estuvo mal diagnosticada, pues creían que tenía lupus, cuando en realidad era leucemia.

Luego, el diagnóstico de Leucemia llegó, el que siempre afrontó con buena actitud, su mejor sonrisa y confiando en Dios.

“En la secundaria fue cuando dejó de caminar, se le hizo una tumoración en la columna y la internan; la operan y nos dicen que no era lupus sino leucemia, en la operación; gracias a Dios salió muy bien, no la quisieron operar en Celaya porque era de muy alto riesgo, la llevan a León y ahí salió muy bien.

Al comenzar con la quimio, la primera sí fue muy fuerte para ella, se le bajó la presión, entró en choque séptico, y duró 17 días en terapia y 14 días intubada. Me dijeron que en cualquier momento podía fallecer, que estaba grave”, recordó Flor, su madre.

Cuando la metieron a cirugía le dijeron a su mamá que el intestino estaba mal, que se podía perforar en cualquier momento y le daban el 2% de posibilidad de vida.

Fue difícil, pero gracias a Dios salió bien, después de tanta lucha”, contó.

Contra todo pronóstico, pues le dijeron que tal vez no despertaría, gracias a sus ganas de salir adelante, la pequeña se fue recuperando poco a poco, primero sus movimientos y luego el habla.

Su madre recuerda que algo que le ayudó mucho fue la rehabilitación en el agua, “le gustaba nadar, estar en el agua y la rehabilitación en la misma le ayudó muchísimo.

Siempre trataba, siempre le echaba ganas, jamás se dejó vencer, cuando se sentía mal se quería parar, decía siempre que se sentía bien, era muy fuerte, fueron muchas cosas las que pasó y aún así nunca se dejó vencer”, dijo su mamá.

Paula, quien cursó la preparatoria en un colegio cristiano ubicado en la la colonia Alameda en Celaya, nunca renegó de su enfermedad, no cuestionó a Dios, nunca se quejó del mal que la invadía.

Todo iba bien; tiempo de ayudar

Después de esa intervención, Pau estuvo recibiendo atención y sus quimioterapias en el Hospital 48 del IMSS en León. Fueron dos años de tratamiento y todo parecía ir muy bien, se veía recuperada, subió de peso, aunque tras su intervención dejó de caminar, con el tratamiento empezó a recuperarse.

En este tiempo Pau se sometió a muchísimas sesiones, desde el principio tuvo infiltración en la cabeza y al inicio de la quimioterapia retuvo radiaciones.

En la cabecita fueron 16, y en la espalda nueve y de ahí partimos con las quimios, fueron dos años de tratamiento y quimioterapias”.

Durante ese tiempo Pau se dio tiempo para pintar y para exponer su obra. Flor recuerda a Pau como una persona alegre, contenta, a quien le gustaba pintar, dibujar en acuarela y que nunca decía que estaba enferma.

Pau soñaba con estudiar una carrera y ser pintora.

“En casa nunca se mencionó la palabra cáncer o leucemia, ella decía que estaba bien, siempre decía que estaba sana, que Dios ya la había sanado, ella andaba en silla de ruedas, ella no quería que yo la alzara, le encantaba estar en la calle, no le gustaba estar encerrada, amaba a Dios muchísimo, le gustaba ayudar a las personas”, contó con brillo en los ojos su mamá.

Al salir de su primer tratamiento en el que duró cuatro meses internada, empezó a hacer pulseras para vender, fue tan buena la venta que ese dinero lo destinó a personas que no tenían dinero, llegando a donar de 500 a mil pesos.

Siempre le gustaba ayudar a las personas, era muy alegre, le gustaba bailar, a pesar de que no caminaba le gustaba, en las fiestas me la ponía de caballito y bailaba, cantaba, era muy alegre”, recordó Flor.

Entre sus sueños, siempre estuvo el seguir estudiando, incluso veía opciones de universidades, y tenía ganas de tener una segunda exposición de acuarelas, como la que tuvo en la Universidad Centro de Estudios Cortazar.

Quería estudiar turismo, o estudiar rehabilitación para ayudar a los viejitos, le encantaba ayudar a las personas adultas, estudiar para darles rehabilitación”, contó la madre.

Comienza el calvario

El 9 de septiembre de 2019, Paula fue remitida a la Clínica T1, también en León, porque por su edad ya no podía continuar en la otra.

La menor nunca se quejó, no renegó, afrontó su enfermedad y muerte con entusiasmo.

Ahí asistía cada dos meses a revisión y su tratamiento iba sin problemas. Hasta el 10 de junio de 2020 cuando acudió por medicinas, le tocaban la vincristina, metotrexato y doxorrubicina, pero como de la primera no había, no le pudieron dar la quimioterapia.

Días después regresó y ya no la quisieron recibir ni dar su quimioterapia argumentando que no había servicio de laboratorio, porque una enfermera se había enfermado. Tampoco le hicieron una transfusión.

El 10 de junio de 2020 no hubo medicinas para Paula en el IMSS.

Además, su médico hematólogo, ya no la atendía porque enfermó, y la mandaban con otros médicos que ni la revisaban. Flor veía ya muy mal a Paulina.

“Su hematólogo era el doctor Vega, pero él se infectó (supongo que de Covid-19), a veces la atendía un doctor y luego otro, incluso en varias ocasiones el doctor no me la quería recibir, solo leía los medicamentos y (decía) que no era su paciente, solo les daba su hoja para transfusión, la hora de orden de transfusión y que se fuera a su casa porque era un peligro que ella estuviera ahí, así fue un mes como estuvieron.

La verdad no sé si de atenderla se pudo haber salvado, la verdad no lo sé, tal vez sí, tal vez no, tal vez se retrasó y las células fueron atacando más su cuerpo, tal vez hubiera sido el mismo resultado, pero lo que sí es que no le dieron el servicio que requería la niña”, dijo con tristeza su mamá.

Flor Nieto no olvida que en el Hospital 48 del IMSS León el trato que recibió su hija fue muy bueno, muy distinto a todo lo que sufrió en la Clínica T1.

Pau se deteriora

A Pau no le aplicaron dos quimioterapias en el IMSS y aunque un médico particular le aplicó una, la menor empeoró.

Flor Nieto, la mamá de Paula, sostiene una de las obras de su hija.

A mediados de junio de León la mandaron a Celaya con sus niveles muy bajos, 7.3 de hemoglobina y dos de plaquetas. Pero en Celaya no había plaquetas, por lo que solo le pusieron hemoglobina.

Cuando Pau recayó, su madre intentó de todo para ayudarla. Habló al Teletón pero le dijeron que no podían recibirla, habló a Estados Unidos pero por la pandemia era muy complicado atenderla y el trámite lo tenía que hacer el doctor de la menor.

Busqué otras alternativas, se me cerraron muchas puertas por el Covid, en el Teletón me dijeron que no la podían recibir porque ellos atendían a puros niños “vírgenes”; es decir que no tuvieran ningún tratamiento y busqué en todos lados, pero no encontré en ningún lado apoyo”, señaló.

La salud de Pau se fue deteriorando, ya casi no comía, se la pasaba dormida y le dolía la cabeza.

Se le empezó a inflamar su ojito porque las células se le subieron a su cabecita, así fue como un mes o mes y medio de batallar por el servicio, por el Covid, por el doctor".

“Me la lleve con un hematólogo particular, me dijo que lo hematológico no era tan urgente, pero la tenían que estabilizar, traía todo bajo, iba casi inconsciente, me dijo que se podía poner mal, caer en un choque séptico y me dijo que él podía hacer la transfusión de las plaquetas, pero que no solo ocupaba eso sino medicamentos, antibióticos, suero. La llevamos al Seguro de Celaya, y ahí la atendieron muy bien, hicieron todo lo humanamente posible por ella, pero ya iba muy mal, y me dijeron que podía fallecer”.

En el IMSS de Celaya duró tres y el 19 de junio Pau fue llevada nuevamente a la Clínica T1 en León, pero los doctores le dijeron lo mismo que en Celaya. “No había mucho que hacer”.

‘Vámonos a casa’

Fue entonces que Flor tomó una decisión muy difícil. Los médicos le dijeron que la pequeña podía caer en paro y por su estado sería muy complicado y con alto riesgo poder reanimarla.

Pau oyó todo, le pidió a su mamá ir al baño antes de irse y ahí la abrazó muy fuerte y empezó a llorar, sin decirle nada, solo la abrazó.

Tomé la decisión de llevarme a mi hija, que estuviera con su familia, ella (la doctora) le dio dos días de vida, eso fue el viernes (26 de junio) y mi hija falleció el jueves (2 de julio), gracias a Dios duró un poquito más, ya estaba muy invadida”, narró con la voz entrecortada.

Cuando dejó el hospital Pau iba contenta. “Ya llévame a la casa, Pídeme medicamento para la casa, porque ya quiero que me dejen descansar”, le pidió a su mamá.

Se puso muy contenta, le dije nos vamos a Celaya, incluso se puso a cantar en la noche, estaba contenta y el sábado nos vinimos a Celaya, claro hubo altas y bajas, el domingo estuvo muy mal, tuvo unas crisis, no podía hablar, ni casi moverse, gritaba, trataba de hablar pero entre la desesperación, se tocaba su cabecita y me la señalaba y me decía que le dolía”, narró con tristeza la madre.

Para calmarla le suministró parches de morfina y gotas de clonazepam.

‘Siempre juntas’

En sus últimos días en casa Pau hablaba con Jimena su hermana gemela, la tomaba de la mano le decía: “vamos a estar siempre juntas, siempre voy a estar contigo”, y su hermana le decía que “sí, siempre vamos a estar juntas”.

“Recuerdo mucho que cuando salimos del seguro, en la noche puso dos alabanzas a Dios, que se refieren a cuando ya estás en la presencia del Señor, y ella lo sentía, lo sabía, no quería que yo supiera que ella ya sabía, como que cuidaba esa parte, se preocupaba porque yo no me preocupara por ella, yo la sentí así, se dio cuenta de lo que pasaba”, recordó Flor entre lágrimas.

Foto de la página de Facebook “Paula Mata”, su mamá Flor Nieto la abrió con el objetivo de crear una asociación que ayude a personas afectadas por falta de medicamentos.

Pau dejó de comer, comenzó a dormir más, y pintaba cada vez menos.

“El miércoles se despertó y me dijo que me amaba, nos pidió una paleta de chocolate, se la comió y me dijo que no la habían bañado, le habló a su hermana, estuvo platicando lo que podía, ya que no podía hablar mucho, le costaba trabajo, pero estuvo contenta, y gracias a Dios estuvimos con ella, me dijo ‘te amo’ yo le dije que la amaba mucho y ya el jueves no despertó, desde las 5 de la mañana se quedó dormida y todo el día durmió, hasta la noche dejó de respirar y ya no hubo más que hacer”, recordó la señora Flor Nieto.

‘Va por ti Paula Mata’

Al fallecer su hija, Flor abrió en Facebook la página “Paula Mata”, la que busca ayudar a las personas que sufren por la falta de medicamentos.

En ella se organizan rifas, eventos y aceptan donaciones para comprar quimioterapias para los pequeños enfermos.

Me siento con la obligación moral ya que mi hija me enseñó a ayudar a las personas, después de todo lo que logró mi hija, hubo un concierto, precisamente el 2 de julio y se juntaron varios artistas y se hizo para apoyarnos, pero infortunadamente cuando mi hija ya no despertó”, comentó Flor.

En la página “Paula Mata” hay un número de cuenta para los interesados en ayudar y también reciben artículos que rifan y lo recaudado se entrega a madres de familia con hijos enfermos de cáncer.

Ahora Flor está en los trámites de formar una asociación o fundación, para seguir la misión de ayudar a los niños con cáncer y se llamará “Va por ti Paula Mata”.

