Peligra salud de niños por desabasto de vacunas del cuadro básico

León.- Encontrar una vacuna del cuadro básico se ha convertido en una odisea para los padres de familia que cada día acuden a los centros de salud y clínicas del sector público sin encontrar los biológicos para proteger a sus hijos de enfermedades que pueden poner en riesgo su vida.

En un recorrido que AM realizó por las Unidades de Medicina Familiar del IMSS, como la UMAE 51, la No. 53, la No. 56, la No. 47 y la unidad correspondiente a la T21, el personal de los módulos de Prevenimss y de Acciones Preventivas, donde se encuentran los puestos de vacunación, confirmó la falta de los biológicos.

Guanajuato necesita 3 millones de vacunas y apenas hay 730 mil dosis.

Al llegar a los puestos de vacunación a preguntar por algunas vacunas, en la mayoría de éstos el personal de enfermería en turno informa si hay o no disponibles, en caso de no haber pide acudir de forma frecuente a la unidad, debido a que “no se sabe cuándo puedan llegar”.

O como otra alternativa sugieren esperar a que inicie la Tercera Semana Nacional de Salud, en la cual se refuerza la aplicación de las vacunas que conforman el esquema de vacunación, sin embargo, tampoco tienen certeza de que el evento se vaya a realizar debido a la falta de vacunas.

“No tengo ni rotavirus, ni triple viral, ni DPT, no se sabe cuándo va a haber, se supone que este mes íbamos a tener campaña nacional de vacunación, pero la campaña se suspendió porque no hay vacunas.

“Aquí en Guanajuato en ningún lugar vas a encontrar, ni en Pemex, ni en el ISSSTE, ni en los centros de salud. Si checas en un hospital particular te la van a dar muy cara y la verdad no vale la pena, lo mejor es esperar a que haya”, aconsejó la enfermera que atendía en el puesto de vacunación de la UMAE No. 51, al preguntarle por la vacuna triple viral y la pentavalente.

En la Jefatura de Enfermería de la clínica T21 una enfermera informó que tampoco cuentan con la vacuna triple viral y la pentavalente, inclusó aseguró que éstas debieron haber llegado este martes, lo cual no ocurrió.

“No tenemos, bueno, la 56 creo que tenía poquita, no sé si todavía tengan, pero a nosotros no nos ha llegado. Pero ellos tenían muy poquitas dosis la semana pasada, no sé si sigan contando con ellas.

“Pero no sabemos ahorita cómo vamos a estar con las vacunas, porque a nosotros nos surtían hoy (martes) y no nos llegaron”, mencionó.

Esperó dos meses triple viral

Ana Karen Gutiérrez compartió que durante dos meses buscó la vacuna triple viral que protege contra el sarampión y la rubéola para su pequeña de un año dos meses, sin embargo, apenas ayer logró vacunar a su bebé.

“Vivo por la carretera León-Cuéramaro, cerca de la Central de Abastos, y se me complica estar viniendo hasta acá, tuve que hablar varias veces y el lunes me dijeron que viniera porque les habían mandado poquitas.

“También fui al Centro de Salud que está por mi casa, pero igual me decían que de esa vacuna no tenían, ya estaba preocupada porque esa vacuna le tocaba desde hace dos meses”, platicó la mamá que acudió ayer a la clínica No. 53 del IMSS.

Le piden regresar en una semana

Yanelli Cruz Pérez recordó que el 7 de octubre que acudió a la clínica T21 en busca de la vacuna pentavalente se le informó que no había dosis disponibles, nueve días después la respuesta fue la misma y en el puesto de vacunación le sugirieron regresar en una semana.

“Le toca la pentavalente, pero sólo me han estado diciendo que no les han llegado las vacunas, de la campaña de vacunación la verdad no he preguntado, pero también antes nos avisaban cuándo la iban a hacer”, comentó.

Cierran módulos

En la clínica número 56 ubicada en la colonia Las Mandarinas, eran las 2 de la tarde y no se localizó al personal de los módulos de Acciones Preventivas en los cuales se aplican las vacunas, informó una doctora en uno de los consultorios de medicina familiar en el segundo piso.

Al preguntar por los puestos de vacunación al personal de la clínica, sugerían tocar cualquiera de las cinco puertas con el letrero de “Acciones Preventivas”, las cuales estaban cerradas y donde nadie abrió, por lo que no se obtuvo ninguna respuesta.

En la Jefatura de Enfermería una enfermera que dijo ser practicante sólo comentó que no tenía información sobre las vacunas, “nada más es con ellas y como ahorita no está la jefa la verdad no sé”.

"Llegaron muy pocas"

En el caso de la clínica número 53 el enfermero en turno en el puesto de vacunación que se encuentra casi en la entrada principal de la unidad, aseguró que cuentan con pocas pero con todas las vacunas.

Tiene que traer la cartilla de vacunación para revisarla porque ahorita llegaron muy pocas dosis y sólo se les están aplicando vacunas a los derechohabientes que les toque esta unidad; si no tiene Seguro Social, tiene que ir al centro de salud o esperarse a la campaña que nos dicen será en noviembre”, señaló.

Ignoran cuándo llegarán

En la unidad número 47, en la colonia Las Trojes, también se pudo confirmar el desabasto de la vacuna triple viral y la respuesta fue similar: “desconocemos cuándo pueda llegar, tal vez ya hasta diciembre, pero si se la pone después, no pasa nada”, indicó la enfermera.

Sí hay BCG y contra neumococo

Por otro lado, según personal del Seguro Social, en las clínicas 47, 51, 53 y T21 hay suficiente abasto de las vacunas BCG contra la tuberculosis que se aplica a recién nacidos y de la vacuna contra el neumococo.

Asegura delegado abasto al 96%

Al preguntarle al delegado del IMSS en Guanajuato, José Manuel Sánchez, sobre la falta de algunas vacunas como la triple viral, la pentavalente y el refuerzo de influenza para niños de 4 años, aseguró que el abasto de los biológicos está al 96%.

En tanto para el periodo invernal, señaló que el IMSS ya cuenta con 287 mil dosis contra la influenza, las cuales se aplicarán a los grupos de riesgo como menores de 4 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.