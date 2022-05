Piden confiar y fortalecer el sistema anticorrupción

León, Guanajuato.- Organizaciones como México Evalúa y Transparencia Mexicana pidieron confiar y fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a los sistemas estatales.

Con el apoyo de la Embajada Británica en México presentaron el reporte “Buenas prácticas en las secretarías ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, con ejemplos del Estado de México, Chihuahua, Aguascalientes y Jalisco.

Pensábamos que el Sistema Anticorrupción se había congelado en el tiempo, el sistema se está moviendo en distintas entidades y podemos recoger experiencias de que se está cumpliendo el mandato de la reforma de 2015 y 2016, evidente hay enormes retos”, apuntó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), comentó que es necesario pasar de la primera etapa de creación de este modelo en todo el país a la de consolidación y mejora.

“Se pensó que estaba aletargado, no funcionando, y hoy ya vemos algunos frutos. Hay 21 entidades ya cuentan con su política estatal anticorrupción (entre ellas Guanajuato). Además se tiene la Plataforma Digital Nacional -PDN- del SNA”, opinó.

La PDN busca integrar seis sistemas de datos: declaraciones, servidores públicos en contrataciones, sancionados, fiscalización, denuncias y el de contrataciones.

Contrario a las críticas muchas veces esgrimidas sobre el Sistema, sí es posible crear un entorno donde el todo sea más que la suma de sus partes”, indicó.

Construir instituciones

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, habló de la importancia de que las instituciones anticorrupción se vayan fortaleciendo, y mucho del trabajo es de prevención, que no se verá pronto ni será nota de primera plana.

Es un trabajo difícil, cansado, que están haciendo muchos servidores públicos sin ningún reconocimiento, eso es lo que puede hacer que haya en el futuro un verdadero SNA eficaz. Es institucionalizar la lucha anticorrupción en México”, dijo.

Se pretende disminuir los casos de corrupción entre servidores públicos.

El especialista citó la importancia de una buena práctica como son las “Recomendaciones públicas no vinculantes”, en donde se cree que si el señalamiento no tiene dientes, no llega al Ministerio Público o ante un juez no sirve.

Y recordó el corazón del SNA que es la declaración 3de3 (patrimonial, fiscal y de conflictos de intereses) en lo cual se ha avanzado con la Plataforma Digital Nacional para integrar los sistemas y dar seguimiento al patrimonio de los funcionarios.

Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción y de Educación en México Evalúa, resaltó que “la ciudadanía quisiera ver resultados más visibles y acelerados en esta materia y por eso es importante reconocer estas prácticas”.

Jon Benjamin, embajador del Reino Unido en México manifestó el compromiso de colaboración en temas de anticorrupción, gobierno abierto, ciberseguridad, y otros.







Las cinco buenas prácticas que se recogieron se refieren a:

1.- Metodologías en la elaboración de la PEA (Plataforma Estatal Anticorrupción).

2.- Implementación y seguimiento de la PEA.

3.- Anexo Transversal Anticorrupción (seguimiento del presupuesto en este tema).

4.- Recomendaciones públicas no vinculantes.

5.- Plataformas de declaraciones patrimoniales.

