León, Guanajuato.- Para Lucero, de 65 años, el acercamiento al juego ocurrió desde su infancia, cuando veía a sus tíos jugar baraja y lotería, pero fue hasta los 50 años cuando comenzó a jugar en casinos.

Nunca pensé que se me iba a hacer un hábito, una obsesión", confesó.

La mujer es pensionada y dijo que hasta que perdió el deseo de vivir tuvo el valor de buscar ayuda en el grupo Jugadores Anónimos del Bajío, y tres años después ha recuperado la paz y la tranquilidad, "ya no juego ni a las canicas", expresó entre risas.

Recordó que todo empezó por invitación de familiares a la Feria de San Marcos, pues en León no había casinos ni lugares donde jugar, cuando se abrieron estos sitios en la ciudad ella empezó a ir.

"En ese tiempo fue agradable la diversión y ganar, entre familia y amistades hay un límite donde dicen bueno ya aquí en la casa se acabó el juego, pero jamás pensé que al entrar a un casino me iba a convertir en una jugadora y apostadora problema.

Cuando empecé a jugar y a sentir la emoción que provocaba el hecho de ganar o de perder y querer recuperar lo perdido fue ya en una edad adulta, hace como 15 años", contó.

Lucero advirtió que la ludopatía no respeta edad, posición social ni económica y recordó que en cuanto recibía el pago de su pensión ese mismo día se terminaba, además de que comenzó a alejarse de su familia y amigos, situación que le hizo sentir culpa.

"Con los casinos para mí era más fácil jugar porque podía tomar un camión o un taxi para ir y el ser una persona pensionada me decía, ¿qué hago, en qué mato el tiempo? Esos lugares son atractivos, hay gente, alfombras, luces de colores y música ambiental.

“Mentía para evitar reunirme con mi familia, es una fantasía la de recuperar todo lo perdido, era caer y deber más y más hasta defraudar la confianza de las personas. Empecé a pedir prestado con familiares, en bancos y eso me fue ganando, ya no era diversión, era una necesidad imperiosa de jugar", compartió.

La adicción al juego llevó a Lucero a perder la estabilidad familiar, la confianza, la tranquilidad y el deseo de vivir.

Cuando me di cuenta del grupo sentí una esperanza y pensé que algún día iba a ir y pasaron tres años y ya estoy ahí, hay una mano que los está esperando", invitó.





'Es un tobogán y no hay quien te pare'

“Esta enfermedad se puede disimular muy fácilmente”.

Con apuestas en peleas de gallos en los palenques y como una diversión comenzó la adicción al juego en Óscar, de 46 años, después vinieron las apuestas deportivas en línea.

Cuando pude parar no quise y cuando quería parar ya no pude", expresó.

El padre de familia compartió que fue hace 15 años cuando empezó a involucrarse en el mundo del juego, pero hace apenas 8 meses atrás aceptó la derrota y decidió acudir al grupo de Jugadores Anónimos del Bajío.

"Pero hace 5 años llegué y no me quedé porque pensé que solo podía salir de esto y autoayudarme, me hubiera ahorrado sufrimiento y también a las personas que quiero.

Llegué quebrado y poco a poco he salido adelante, me he apegado al programa de recuperación del grupo. El único consejo que les daría es que no jueguen", recomendó.

Óscar recordó que su gusto por el juego fue creciendo de forma paulatina, pues si ganaba cierta cantidad de dinero se sentía bien y gustoso, jugaba diario de forma virtual haciendo apuestas deportivas sin necesidad de ir al casino.

Reconoció que ya tenía un problema con su forma de jugar cuando en su familia comenzaron las carencias económicas, ya que no le importaba gastar en apuestas el dinero que era para cubrir ciertos gastos.

"Ahí es cuando ves que algo ya no está bien, cuando empiezas a tomar dinero que es para otros gastos como las colegiaturas o que en lugar de salir a comer con la familia prefieres gastar en jugar.

“Esta enfermedad se puede disimular muy fácilmente y no se empieza a ver hasta que hay carencia económica y que es donde creo que fue mi fondo, cuando ya de plano no sabes de dónde agarrar dinero", contó.

La necesidad de jugar de Óscar era tan fuerte que se vio orillado a tomar dinero de la empresa donde trabaja, "afortunadamente es familiar, de otro modo ya estaría en la cárcel. Cuando tienes adicción al juego ya estás en un tobogán y no hay quien te pare", lamentó.

"Cuando se te nota ya estás en el hoyo"

"Es una enfermedad muy fea y menospreciada".

Tras una ida al casino para jugar bingo con sus amigas, Pau de 37 años salió del lugar con la inquietud de saber cómo funcionan las máquinas tragamonedas.

Su curiosidad la hizo regresar, sola y a escondidas, sin saber cómo metió 100 pesos a una de estas máquinas y ganó 500, desde entonces empezó a ir con más frecuencia, el problema vino cuando ya no podía dejar de gastar en el juego.

No supe cómo le hice, sólo supe que había ganado 10 veces lo que había metido, así empecé y siempre fui a escondidas, me inventaba una junta del trabajo, no iba diario pero jugaba muy rápido y creo que eso ayudó a que me enviciara porque tenía el tiempo encima.

“No tenía ni un año jugando cuando me di cuenta de que me gastaba dinero que no debía; tenía mi primera tarjeta de crédito y empecé a tomar dinero de ahí, luego saqué otra tarjeta, llegué a tener unas 10 tarjetas, de todos los bancos", platicó.

Pau recordó que un día le contó a su mamá que tenía un problema, que estaba yendo a jugar al casino y que no lo podía controlar, ella sólo le sugirió que ya no fuera pero el problema era que no podía dejar de ir.

"Es una enfermedad muy fea y menospreciada y creo que puede ser más grave que un alcohólico, porque no se nota y cuando se te nota es porque ya estás en el hoyo, endeudado.

“En la pandemia que los casinos estaban cerrados jugué en línea, hay un chat en la página y les pedí que me bloquearan porque estaba jugando de una manera descontrolada y quería que me ayudaran y que me bloquearan la cuenta", compartió.

Sin embargo, reconoció que en una recaída trató de reactivar la cuenta, para lo que le solicitaron enviar una foto suya y una carta en la que dijera que podía jugar de forma controlada.

No lo hice. Apenas tengo mes y medio yendo al grupo, mi papá me comentó del mismo, lo busqué en Facebook y desde el primer día que asistí y escuché las historias de los compañeros, dije 'estoy en el lugar donde me van a ayudar'", afirmó.







Pretenden prevenir adicción en ferias

Jessica Carmona Sánchez, Jefa de Riesgos Psicosociales de la Dirección de Salud Mental de la SSG.

Para prevenir y tratar la ludopatía o adicción al juego y a las apuestas, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) además de trabajar con casinos también busca hacerlo con las ferias municipales.

Jessica Carmona Sánchez, jefa de Riesgos Psicosociales de la Dirección de Salud Mental de la SSG, explicó que buscan trabajar con las ferias por ser lugares donde están muy normalizadas las carreras de caballos, las apuestas en los gallos y el bingo.

Hemos tenido un acercamiento con los patronatos de algunas ferias municipales, esto porque estas actividades pudieran tomarse como una conducta lúdica en la sociedad de Guanajuato.

“Sin embargo, es ahí donde empiezan los factores de riesgo para que identifiquemos a esas personas que no van por placer sino por una necesidad de liberar y de darle a su cuerpo y mente esa adrenalina justo llamada una adicción al juego, la ludopatía", subrayó.

Carmona Sánchez adelantó que con el Patronato de la Feria de León apenas están tocando puertas a través del personal de la Jurisdicción 7, además de que dentro de poco se iniciará una campaña para prevenir la ludopatía.

Con las autoridades de las ferias de los municipios de Irapuato y San Francisco del Rincón ya lograron reunirse y el 3 de mayo se reunirán con las de Manuel Doblado.

Apuestas en línea

A pesar de que los casinos estuvieron cerrados por casi dos años debido a la pandemia de COVID-19 surgieron otras formas de ludopatía como las apuestas en línea y otro tipo de juegos de azar virtuales, Carmona Sánchez.

"Ya no hay que salir al casino ni buscar estos encuentros físicos para apostar el dinero sino que también se pudo hacer de manera digital.

“Continuamos con este trabajo de sensibilización en los casinos con el personal que labora ahí, ayudó un poco la pandemia y el que estos establecimientos estuvieran cerrados por casi dos años pero ahí luego nos enfrentamos con otras formas de ludopatía como las ya mencionadas", señaló.

La especialista advirtió sobre otros riesgos.

También hay que cuidar mucho a las personas que van todos los días a comprar el Melate o la Lotería porque son conductas disfrazadas que parecen nobles. Pero la realidad es que no lo son, así como el alcohol se disfraza de noble y lo ponemos en todas las fiestas, la realidad es que es un peligro latente", advirtió.

Otras acciones que realizan autoridades de Salud con la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios es la confiscación de máquinas tragamonedas.

"En los municipios pequeños todavía son muy comunes y la realidad es que están prohibidas desde la reglamentación, sin embargo son atractivas para algunos niños y así inicia el acercamiento y la adicción a querer jugar y poner el dinero de por medio", enfatizó.

¿Qué es la ludopatía?

La ludopatía es un trastorno del comportamiento que consiste en realizar una conducta repetitiva y compulsiva de jugar por dinero en juegos de azar y apuestas y, que paulatinamente va dominando todas las actividades de la persona que la padece...

Durante 2021 la Dirección de Salud Mental atendió en todo el estado a 144 personas con ludopatía.

Señales de alerta

La conducta adictiva que provoca el juego tiene muchas similitudes al consumo de drogas como sentir una excesiva preocupación por jugar, pérdida del control, síndrome de abstinencia y cuando la persona deja de jugar se vuelve irritable y puede llegar a sufrir de insomnio, incluso en algunos casos hasta ideas de muerte.

También se manifiesta por intenso deseo, ansia o necesidad imparable de conectar con el juego, poca tolerancia a la frustración y por desatender actividades familiares, escolares, laborales y hasta de higiene personal.

Las consecuencias de la adicción al juego no sólo son financieras como la pérdida del patrimonio, sino que la persona también se enfrenta a problemas psicológicos, sociales y familiares, de salud y hasta legales debido a los préstamos de dinero que consiguió para apostar.

Jugadores anónimos

Desde hace 7 años en León hay un grupo de Jugadores Anónimos que por medio de un programa de 12 pasos espirituales brindan apoyo a ludópatas, actualmente tiene 12 miembros que se reúnen los lunes y miércoles de 7:30 a 9 de la noche, se pueden contactar en Facebook.

Jugadores Anónimos es una asociación no lucrativa que tiene presencia en México desde hace 23 años y en Guanajuato también tiene grupos en Irapuato y Salamanca.

Para pedir ayuda

La SSG cuenta con la línea de atención en crisis psicológica: 800 290 00 24, y brinda atención gratuita en los 9 Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA):

Guanajuato capital

Dolores Hidalgo

San Miguel de Allende

Silao

Irapuato

Salamanca

Celaya

León

Centro de Atención Integral de Adicciones (CAIA) en León, todos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche.

