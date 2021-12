Pobreza en León: Comen 6 con $100 diarios

León, Guanajuato.- Sin servicios básicos estables, sin pavimentos, en la cima de una loma casi olvidada a la cual se llega por un único camino pavimentado. Así viven las familias en Las Joyas, en León, que en el mejor de los casos cuentan con 100 pesos por día para alimentar a sus familias, menos del salario mínimo estipulado en 141.70 pesos para la entidad.

“Somos seis en casa, una semana compro una despensa y la voy distribuyendo según lo que necesite, nos gastamos 500 pesos sólo en comer”, explica Olga Lidia Mendoza Lozano.

Su casa en la colonia Soledad de La Joya no tiene acabados, hasta hace poco tuvo drenaje y el único que aporta para manutención es su esposo obrero; tiene alumbrado deficiente y el registro de su terreno está clasificado como irregular.

En los últimos meses lo que le preocupa es la alimentación de su familia ya que cada día es más caro comprar insumos.

“Uno come lo que puede, en sí una buena alimentación, no llevamos; pues realmente no tiene uno las posibilidades”, explicó mientras dejó medio kilo de frijoles en el fuego y deberán durar dos días.

Durante la pandemia la situación para comer se complicó. Su esposo quedó sin trabajo por tres meses y en ese lapso se apuntó a un despensa que entregó el partido guinda.

“Había veces que pedía las tortillas fiadas y no podía pagarlas y compraba maseca para hacerlas, diario tengo que estar pensado cómo hacer, compensar unos productos caros por otros”, explicó la madre de cuatro.

La prioridad en su mesa es dar de comer a los menores, aspirando a que en algún momento la despensa semanal llegue a los tres mil pesos que hoy parecen imposibles de alcanzar para ella.

“Arrimamos lo básico: leche, huevo, sopa, carne pocas veces y lo básico, incluso verdura que dicen es barata pero en la salida al mercado pagas casi 400, lo mismo en el abarrote”, explicó Olga Lidia.

La colonia de Olga pertenece a uno de los ocho polígonos de León donde hay carencia alimenticia, entre vecinos señalan otros casos más graves en familias que perciben apenas 30 pesos diarios.

A unos kilómetros en la colonia Santa Cruz de Soledad, María Guadalupe González prende una veladora a la Santa Muerte para mejorar su condición. Ella está mejor que otras personas, pues gasta entre mil 200 pesos por semana en comprar alimento a su familia.

“Soy comerciante, vendo en las placitas y mi esposo es albañil. Aunque los dos trabajamos compramos lo básico y económico: sopa, huevo, pollo a veces y carne casi no porque es caro”, dijo recargada en la puerta de madera de su casa, sin acabados y sin ventanas.

Todo el dinero que llega se va en comer, servicios y mantener las escuelas de las dos pequeñas.

Por ahora se están recuperando de los 10 meses que su marido estuvo sin empleo y las bajas ventas en tianguis por la pandemia.

“Lo que comemos no tiene nutrientes, no estamos comiendo lo que es, básicamente es lo más económico pero todo está muy caro, me gastaba un 10% de todo lo que juntábamos en pandemia para comer y no me alcanzaba, ahorita compramos más enlatado para que dure”, lanzó Guadalupe.

A un kilómetro del Hospital Comunitario las Joyas cerca de Loma Dorada, Karla Velázquez es la de en medio de cuatro hermanos en una familia de 7, asegura que por día su mamá gasta 100 pesos para hacer dos veces de comer, en la noche solo comen cereal o nada.

Aunado a la falta de oportunidades e intervenciones del gobierno municipal y estatal, esperan que la condición mejore, más empleos mejor pagados, menos inseguridad en la zona y caminos dignos, donde al pasar los zapatos no se empolven mucho.

Pone a sus hijos a ‘chacharear’

El sol a las 2 de la tarde no perdona, quema la piel, aún así María de Lourdes Rodríguez Hernández sale a las calles de Medina donde vive, también va por León 1 y Naranjos, como ella dice “a chacharear”.

“Ahora sí que uno tiene que salir a buscar para sacar, no alcanza, no hay mucho por acá, ni pavimento ni nada”, señala mientras carga unas cajas de cartón y algunas botellas de plástico que venderá para dar de comer a sus dos hijos.

Ricardo de 9 y Carolina de 11 le acompañan en la búsqueda de materiales para vender, no van a la escuela porque hasta el 2022 regresarán al aula, mientras, hacen las tareas que su mamá recibe por Whatsapp y le ayudan a recoger cartón.

“Uno se amarra la tripa, ellos no, por eso uno tiene que salir a buscar, dicen que somos los más pobres pues sí les creo, es más, eso de amarrar la tripa ni es cierto uno sí tiene que comer”, lanza, luego de escuchar las declaraciones de la alcaldesa Alejandra Gutierrez, quien señala: sí hay pobreza pero no mucha.

Tras publicarse los resultados de la Medición de Pobreza Municipal 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que colocan a León como la ciudad con más pobres de México, autoridades estatales y municipales han evitado dar razón al estudio.

Lourdes Rodríguez Hernández sabe que refleja esa realidad, ella es parte y está segura, pues vive en una colonia donde el pavimento no llega a todos los rincones, un río es parte de las vialidades, muchas amas de casa apenas sobreviven con 100 pesos al día para dar de comer a sus familias, no tienen agua y la luz es intermitente.

“En 15 años no ha cambiado nada desde que vivo en esta colonia, ahora llega el camión, antes ni eso y es para lo que alcanza, vivir acá”, explica Lourdes.

El costo de alimentos, los pocos servicios que llegan y mantener a sus dos hijos son razón suficientes para buscar trabajo que no ha conseguido por su nivel de estudios bajo.

Su esposo trabaja como obrero, le pagan en sobre amarillo pero el efectivo se acaba por pagar el terreno donde levantó con esfuerzo un cuarto en el que viven los cuatro (Lourdes, su esposo y sus dos hijos).

