Policías no colaboran para investigar delitos, acusa Sánchez Castellanos

Los policías preventivos todavía no levantan las denuncias de delitos, ni colaboran con el Ministerio Público en investigar, como se prometió en el nuevo Modelo de Seguridad Pública para León.

Este miércoles en la reunión de la Mesa de Seguridad y Justicia de León se firmó un convenio entre el Municipio de León y la Fiscalía General del Estado para el intercambio de información y la implementación de un sistema de alertamientos.

Asimismo, apuntó que el Fiscal Zamarripa dijo no estar de acuerdo con el convenio que permita a Policías recibir denuncias.

Lo dijo hoy el Fiscal, que no está de acuerdo. Si no hay voluntad política para firmar ese convenio aquí estamos hablando puras vaciladas”, señaló en entrevista.

Al final de la reunión, dijo, el compromiso del Fiscal General fue que sí se va a firmar ese convenio. El argumento de la Fiscalía, agregó el líder empresarial, es que, si una denuncia se integra mal desde un principio, se pone en riesgo la investigación, pero se resolvería con capacitación.

En diciembre el Alcalde presentó el nuevo Modelo de Seguridad que tiene como eje principal que los policías preventivos levanten directamente en el lugar del delito las denuncias ciudadanas y colaboren en investigar, bajo la conducción del Ministerio Público; con ese fin están ya operan 9 Centros de Atención a Víctimas en la ciudad.

Si los policías no pueden recibir denuncias, no sirve el modelo que se está implementando. Si el ciudadano se da cuenta que la denuncia que presenta en el Centro de Atención a Víctimas no trasciende, no se investiga, no llega ante un juez, esto va a fracasar”, alertó el empresario.