Por esta razón censuran a ‘Lightyear’ en 14 países y Chris Evans reacciona

Estados Unidos.- La película de “Lightyear” está causando controversia alrededor del mundo, y todavía no se estrena. Trascendió que, después de lanzar el tráiler oficial, la cinta ya fue censurada en 14 países de oriente.

En estos días se esparció como reguero de pólvora que la nueva entrega de Disney y Pixar ya fue prohibida en naciones como Egipto e Indonesia, ya que consideran que el contenido no es apto para sus ciudadanos.

Hasta el momento ya van 14 países que restringieron la llegada de "Lightyear" a los cines de sus naciones, como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Malasia, Indonesia, Jordania y Líbano, entre muchos otros.

En cuanto a China, se reportó que pidió a Disney que removiera la escena del beso lésbico entre los personajes, sólo así podría ser proyectada en las salas de su país, solicitud que fue declinada por la empresa del famoso ratoncito.

La razón del rechazo de todos estos países es que aparece un beso lésbico entre Alisha, exploradora, y su pareja, y como ha pasado con películas anteriores, esta cinta ya fue prohibida por los países opresores de la comunidad LGBTIQ+, debido a sus creencias y costumbres.

La película fue prohibida por tener un beso lésbico entre los personajes. Foto: Especial.

Por su parte, el director de Lightyear, Angus MacLane, aseguró: "Hemos tenido el respaldo pleno del estudio"; de igual forma Galyn Susman, productora de la cinta, comentó que "Insistieron en ello, pero Disney creyó en que la película solo debía distribuirse de la forma en la que fue concebida", durante una entrevista para Europa Press

¿Qué dijo Cris Evans de la prohibición de la película?

El galán hollywoodense fue seleccionado por Disney y Pixar para hacer la voz de Buzz Lightyear en esta película, quien en rueda de prensa fue cuestionado acerca de la prohibición del filme en tantos países, sólo por incluir una pequeña escena de un par de personajes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.

“Creo que es maravilloso. Y sabes, me han hecho esta pregunta varias veces. Es increíble y me hace feliz, pero es duro no sentirse un poco frustrado por el hecho que esto sea un tema de discusión, que ‘Lightyear’ sea noticia por este motivo. El objetivo es llegar a un punto en donde es la norma y no tiene que sentirse como algo extraño. Con el tiempo tiene que quedar claro que esto es simplemente así. Una representación justa es cómo hacemos películas”, declaró.

La cinta se estrena hoy en todas las salas de México. Foto: Especial.

En tanto que la agencia de noticias Reuters dio a conocer aque “los críticos antigay de ‘Lightyear’ pueden largarse. la verdad esas personas son idiotas. Siempre habrá personas que tengan miedo y se aferran a lo que era antes. Pero esas personas mueren como dinosaurios. Creo que el objetivo es no prestarles atención, avanzar y abrazar el crecimiento que nos hace humanos”.

La película de "Lightyear" se estrena este jueves 16 de junio de 2022 en todas las salas de cine en México. Además se espera que en un lapso de 35 a 45 días llegue a la plataforma de Disney+.

