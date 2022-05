León, Guanajuato.- Estudiantes de la Escuela Preparatoria oficial de León, de la Universidad de Guanajuato, dijeron no sentirse protegidos por elementos de la Guardia Nacional ni por los policías, al contrario temen por su seguridad.

LEE ADEMÁS: Propuesta por muerte de Ángel Yael pinta de blanco calles de Guanajuato

Yo no me siento seguro, sabemos que nuestro país está lleno de corrupción desafortunadamente y muchas veces lo que buscan los de la Guardia Nacional y los policías son beneficios personales y no tanto protegernos a nosotros, como civiles, yo si voy en la calle y veo un elemento de la Guardia Nacional, sí me entra un poco de miedo en vez de sentirme protegido", comentó Omar Almaguer.

El 27 de abril un agente de la Guardia Nacional disparó contra una camioneta en la que iban tres jovenes estudiantes de la UG; Ángel Yael Ignacio, de 19 años, falleció, y Alejandra Carrillo, de 22, quedó lesionada grave.

En León, jóvenes que estudian en la preparatoria en los planteles de la Zona Centro y la colonia San Miguel dijeron que la delincuencia, las desapariciones forzadas y los ataques a estudiantes por parte de los elementos de seguridad, los ha hecho dudar de quiénes los cuidan ahora.

No me siento seguro, porque la Guardia Nacional tiene muchos beneficios, se siente con mucha autoridad con varias personas, se siente por encima, así que no nos toman en cuenta, ven por su propio beneficio y si nos quitan cosas y ponemos resistencia, yo que voy en el área de Humanidades conozco mis derechos, pero si se los digo puede que se enojen o me golpeen y si portan armas no tengo la posibilidad de defenderme contra ellos", platicó Santiago Eduardo Borja López.