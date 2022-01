Predominan roces entre Guanajuato y AMLO durante 2021

Guanajuato.- Fiel a su estilo, Andrés Manuel López Obrador no dio tregua a sus adversarios durante 2021. Y abrió nuevos frentes, como las acusaciones de delincuencia organizada contra investigadores y ex funcionarios del Conacyt, sus ataques contra el CIDE, la UNAM y las clases medias, estos últimos luego del tropiezo electoral de Morena en la Ciudad de México.

Con Guanajuato, hubo polémicas por el agua, el presupuesto, las vacunas, pero sobre todo por los cuestionamientos del Presidente al fiscal general, Carlos Zamarripa.

El 16 de julio, López Obrador pidió abiertamente su despido. Aseguró que con los resultados que había obtenido, en una empresa ‘ya lo hubieran corrido’ y resaltó que el estado encabezaba siempre el registro de víctimas de homicidios dolosos.

El dirigente panista Román Cifuentes sostuvo que con sus resultados, “también al Presidente lo hubieran despedido”, mientras que el irapuatense Juan Manuel Alcántara Soria propuso que junto con Zamarripa se fuera el Fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, quien también ha mostrado su ineptitud para combatir a la delincuencia organizada.

El 26 de julio, López Obrador insistió y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez le pidió que le concediera la audiencia que llevaba meses solicitando, a fin de tratar el tema frente a él.

La respuesta vino en agosto, cuando Mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que el Gobierno federal había revisado las cuentas de Zamarripa, pero como no descubrió indicios de inconsistencias, amplió la investigación y congeló las de un empresario supuestamente vinculado con él, aunque luego las liberó sin acción ninguna.

TE PUEDE INTERESAR: Investigación a Carlos Zamarripa 'es asunto entre particulares'

“El Fiscal tiene la confianza, fue nombrado por el Congreso como Fiscal y esperemos que pronto se pueda arreglar esto”, insistió Diego Sinhue.

El 20 de agosto, López Obrador elevó el tono y extendió sus ataques a “grupos políticos y de empresarios sin escrúpulos que gobiernan Guanajuato”.

“El Fiscal, desde mi punto de vista, no ha hecho un buen trabajo y en efecto, lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años, o sea es una protección, pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato”, dijo el Presidente.

Y señaló, como ejemplo de la supuesta corrupción de esos grupos, el caso de la presa El Zapotillo. Diez días después todavía hubo otro ataque.

El fiscal Carlos Zamarripa, durante su reunión con rotarios.

El 31 de agosto, en una reunión con rotarios de León, Zamarripa comentó las críticas.

No sé qué pudiera pasar, ha sido mucha la insistencia”, señaló.

El Fiscal acusó a “un paisano” de hablarle al oído al Presidente y sostuvo que las omisiones de Pemex provocaron el aumento de la violencia “terrible” que sufre Guanajuato.

‘‘La peor desgracia que tenemos es la refinería”, resumió.

Termina el año con visitas mutuas

La captura en septiembre de los presuntos responsables de un ataque con bombas contra dos empresarios de Salamanca, hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconociera que a pesar de las diferencias que tiene con Guanajuato, han podido colaborar en materia de seguridad. Pero también insistió:

“Sostenemos que tiene mucho tiempo el Fiscal de Guanajuato y que sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios. No han querido cambiar al Fiscal. Y no es que nosotros queramos cambiar al Fiscal, sino que no son buenos los resultados”.

El Gobernador de Guanajuato privilegió la primera parte.

“Yo con ese mensaje me quedo. Precisamente que estamos trabajando de manera coordinada con el Ejército, con la Guardia Nacional, con CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y con la Fiscalía General de la República”.

El 26 de noviembre, durante la visita del Presidente AMLO a Irapuato, hubo 'guerra de cifras'. Foto: Omar Ramírez.

En noviembre, al fin, se produjo el encuentro. El 26, López Obrador estuvo en Irapuato y reiteró su promesa de pacificar Guanajuato.

“Se acordó seguir trabajando juntos, de manera coordinada en este tema que tanto le preocupa a la gente: el tema de la seguridad, el que se garantice la paz, la tranquilidad en Guanajuato”, sostuvo.

También presumió que en Guanajuato hay más elementos federales que policías estatales.

El 22 de diciembre, Rodríguez Vallejo y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, estuvieron en Palacio Nacional, donde el Presidente revisó con ellos las opciones para traer agua a León.

Abandonan el Grito

En la ceremonia del Grito de Dolores Hidalgo no hubo ningún representante del Gobierno Federal en septiembre de 2021.

El primer año del actual régimen asistió la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y en 2020 el comandante de la Región 12 Militar Norberto Cortés. Pero el año pasado no hubo nadie, oficialmente.

AM

Las noticias de AM en

Síguenos