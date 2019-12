Prefieren 'compartir'

León.- En el Salón Giardino se realizó el desayuno conferencia “El poder de dar”, impartida por Ignacio Rincón Gallardo.

El Patronato del Albergue del Hospital General de León ‘Sumando voluntades’ realizó su primer evento con la finalidad de seguir apoyando a los familiares de los pacientes.

Es una conferencia que tiene que ver con sensibilizar a las personas de lo importante que es dar en todo sentido. No solo dinero, sino entregarse en todo sentido para construir un mejor país, una mejor familia, una mejor persona. Todo se basa en una experiencia personal de vida y no me pude negar a ser parte de esto”, dijo el expositor.