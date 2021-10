Prepara Gobierno del Estado su propia app de taxis privados; cualquier conductor podrá unirse

Guanajuato.- El Gobierno del Estado tiene planeado lanzar su propia aplicación móvil para la operación de taxis ejecutivos, que cambiarían de denominación a transporte del servicio privado.Cualquier conductor, incluso los que tengan concesión de taxis verdes, podrá sumarse a ella.

Esto lo anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo después de que el jueves envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que promueve el libre mercado en este servicio.

“Lo primero es hacer la reforma, lo que se busca también es darle acceso a una plataforma muy barata porque las plataformas no son madres de la caridad, les quitan muchísimo del viaje al taxista y por eso muchos de ellos prefieren apagar la plataforma y dar servicios como ejecutivos, que también está mal”, detalló el gobernador.

Las concesiones de taxi (verdes) seguirán vigentes y podrán prestar servicio por cualquier medio (sitio, ruleteo, teléfono, aplicación y whatsapp). Los autos del servicio privado sólo podrán darlo a través de sus aplicaciones.

Rodríguez Vallejo detalló que los choferes podrán optar por la plataforma del estado o por la que prefieran, Uber, Didi o cualquier otra.

Es una opción más, no va ser a fuerza, lo que queremos es darle una opción más al usuario. No me gusta poner nombres pero hay varias plataformas que cobran un porcentaje al taxista", dijo el Gobernador.