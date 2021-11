León, Guanajuato.- En Guanajuato en lo que va de este año las agencias de viajes y servicios de reservaciones son los prestadores de servicios con más quejas y reclamaciones ante la Profeco, con 231 denuncias.

Los principales motivos de las quejas contra estos prestadores de servicio son: cobros indebidos, no respetar convenios, tarifas altas, no aceptar devoluciones o publicidad engañosa.

Las tiendas departamentales ocupan el segundo lugar en número de quejas ante la Profeco con 135 denuncias; le siguen los corredores de bienes raíces, inmobiliarias y constructoras con 105; las empresas de telefonía celular con 94 y las empresas de autofinanciamiento con 92.

En Guanajuato las tiendas departamentales suman 135 denuncias ante la Profeco en lo que va del 2021. Foto: Staff AM.

Los motivos de reclamaciones en las tiendas departamentales son: no se respeta el precio anunciado, cargos adicionales no autorizados, incumplimiento de promoción, incumplimiento de oferta, no se respetan meses sin intereses, entrega de producto dañado, no se informan términos y condiciones, negativa a cancelación de compra, negativa a la entrega y negativa a la venta de productos en existencia.

Profeco Guanajuato: Telmex lidera quejas contra proveedores de servicios

En cuanto a los proveedores de servicios con más quejas ante la Profeco están Teléfonos de México (Telmex) con 65 denuncias, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) con 39, la empresa Aerovías de México con 33, Corporación Novisión con 33, Despegar.Com México con 28, y Coopel con 28.

Recuperan más de 57 millones de pesos

En Guanajuato en el primer trimestre del año la Profeco logró, mediante convenios, una recuperación por más de 12 millones de pesos; en el segundo trimestre fueron más de 13 millones; en el tercero superaron los 15 millones y en el cuarto suman más de 16 millones, alcanzando en total más de 57 millones de pesos.

