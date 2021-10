Guanajuato, Guanajuato.- El abogado Jorge Arturo Porras Gutiérrez presentó una demanda colectiva de amparo para poder vacunar contra el COVID-19 a 60 menores de entre 5 y 17 años, entre ellos su propio hijo. Todos viven en Guanajuato capital.

La demanda la interpuso el 28 de septiembre ante un Juzgado de Distrito en Guanajuato capital, pero se la rechazaron el 1 de octubre con el argumento de que no vacunarlos no pone en riesgo a las personas, por lo que presentó un recurso de queja y todavía no se resuelve la impugnación.

Además, el 4 de octubre presentó otra demanda de amparo, individual, para un menor de 12 años, la cual todavía no se resuelve.

El abogado Jorge Arturo Porras Gutiérrez es investigador y profesor de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado. Foto: Catalina Reyes.

En entrevista con AM, detalló que de los 60 menores, 58 están sanos y sólo dos tienen problemas de salud no contemplados en el catálogo de comorbilidades publicado por el Gobierno Federal para poder vacunar a menores de edad.

Y hay cinco menores de entre 5 y 12 años. Su hijo está sano y tiene 13 años.

Lo hice en atención a inquietudes de padres de familia y mi experiencia en derechos humanos. Los demás padres confiaron en mí para presentar la demanda.

El abogado Jorge Arturo Porras defiende el derecho a la salud

Presentó múltiples argumentos bajo los cuales presentó la demanda de amparo colectivo, uno de ellos es que el derecho constitucional a la salud no se está cumpliendo al excluir a los menores de 17 años de la vacunación contra el COVID-19.

Pues señaló que el Estado está obligado a que este derecho sea cubierto desde la inmunización.

Además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia de que el Estado tiene que agotar sus recursos desde la inmunización.

Y en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de agosto de 2018, del caso Cuscul contra Guatemala, que en su consideración también obliga a México, el Estado tiene obligación de dar las condiciones de igualdad para proteger a los grupos vulnerables, entre ellos los niños.

Se transgrede el mandato de la Constitución

En cuanto a los hechos recientes, Jorge Arturo Porras utilizó como argumento jurídico en su demanda que el Programa Nacional de Vacunación no contempla otorgar la inmunización anti COVID-19 a adolescentes y niños.

“Este programa fue actualizado el 28 de septiembre y expresamente reconoce que no hay análisis de que la vacuna es benéfica para menores y que ninguna se aplicará a menores porque el biológico de Pfizer BioNtech sólo se aplicará a menores de 12 a 17 años con comorbilidades".

Entonces con esta política se trasgrede el mandato de la Constitución en su artículo 4 de otorgar a todas las personas el derecho a la salud.

Un argumento más de su demanda que fue rechazada en primera instancia, el abogado señaló que en el Plan Nacional de Vacunación se tiene la meta de vacunar al 80% de la población mexicana.

Por lo que en el 20% restante están los niños y adolescentes que no serán vacunados. Esto, en contrasentido de que la Organización Mundial de la Salud estima que para obtener la inmunidad colectiva se tiene que vacunar a toda la población.

“Por eso estimamos que a los niños y adolescentes les afecta porque no serán vacunados. Los menores en su convivencia cotidiana sí pueden contagiar a otras personas, como por ejemplo a su abuelita que los cuida. Por lo tanto, se necesita la vacunación universal”, concluyó.

La idea del amparo colectivo surgió hace meses

La idea de presentar un amparo colectivo para aplicar la vacuna anti COVID-19 a menores de edad le nació a Jorge Arturo Porras desde hace meses, pues fue juez y magistrado del Poder Judicial Federal de 2000 a 2018.

Aunque esperaba que en los siguientes meses se anunciara la vacunación para menores de edad sanos, lo cual no ocurrió.

“Yo tengo la idea desde el inicio (de la vacunación), además de dedicarme a la defensa de derechos, soy papá. Platiqué con la madre de mi hijo y me autorizó. Luego hablé con más madres.

“Se hizo la cadenita (de voz en voz) de que hay un papá que es abogado, ¿quién quiere sumarse a integrarse al grupo?”, comentó.

Posterior a presentar la demanda colectiva, le llamaron más padres de familia para hacer lo mismo, alrededor de 12, por lo que es posible que se arme otro grupo para una segunda demanda colectiva.

Pero hubo un padre que por la urgencia del caso no quiso esperar y a él le promovió un amparo individual para su hijo de 12 años, que presentó apenas el lunes 4 de octubre y está en espera de que se resuelva.

El catálogo de comorbilidades

El 28 de septiembre el Gobierno Federal anunció la próxima aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para adolescentes de entre 12 y 17 años pero sólo para quienes tienen las siguientes enfermedades:

Corazón.

Pulmones.

Cerebro.

Asplenia (no tienen el bazo o sí lo tienen pero no funciona).

Anomalías genéticas.

Adolescentes embarazadas.

Inmunosupresión.

Padecimiento de hígado o riñón.

