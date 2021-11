Promueve legislador pensión alimenticia estudiantes desfasados en Guanajuato

Guanajuato.- La última vez que se promovió una reforma al Código Civil en materia de alimentos a hijos mayores de edad fue vetada por el gobernador y ahora el legislador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo promueve nuevamente cambios en este tema.

La modificación legal busca que los hijos mayores de edad que tengan un desfase en sus estudios puedan continuar recibiendo el pago de alimento por parte de sus padres hasta su culminación, pues dijo que con ello se garantiza el derecho a la educación.

Lo que se pretende lograr es que aquellas personas, siendo mayores de edad y que tengan un desfase en sus estudios puedan continuar con los mismos hasta su culminación, lo cual garantizaría su derecho a una educación y el cumplimiento total de la obligación alimenticia, pero con la limitante de que la edad de la persona siga siendo acorde al grado de estudios que curse”, mencionó.

Prieto Gallardo expresó que la intención no era generar una desproporción en la norma que cause una mala interpretación y se le tengan que ofrecer una pensión alimenticia a una persona por el simple hecho de estudiar, sin importar su edad, añadiendo que habría situaciones que no serían correctas ni legales.

En 2018, el diputado panista Ismael Sánchez Hernández propuso una reforma similar, la cual fue aprobada, pero luego fue vetada por el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez, veto que luego confirmó el Congreso local.

Aseguró que las adecuaciones normativas ya habían sido discutidas y analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó la legalidad de lo que pretende la iniciativa, además de que resaltó que también existió una fundamentación en la Acción de Inconstitucionalidad 264/2020 respecto de varios artículos del Código Civil del estado de Tlaxcala.

Aquella modificación contemplaba extender hasta los 24 años de edad la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos, siempre y cuando estén estudiando. Después del veto, la norma quedó sin efectos.

