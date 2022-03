Propone Alma Alcaraz de Morena mejoras en la contratación de obra pública

Con la finalidad de fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación, adjudicación y ejecución de las obras públicas; así como promover la participación ciudadana en dichos procesos, la diputada Alma Alcaraz Hernández presentó una iniciativa de reforma de la Ley de Obra Púbica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La legisladora expresó que la planeación de las obras públicas ha tenido un crecimiento inadecuado particularmente en las principales localidades de la entidad, debido a que se ha generado que los servicios públicos sean insuficientes y de mala calidad.

“El combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en materia de obras públicas sigue siendo un tema pendiente, ya que por una parte la legislación no contempla los mecanismos necesarios para inhibir los actos de corrupción” dijo.

Alcaraz hizo referencia al resumen general anual 2019-2020 de la Auditoría Superior del Estado, en el cual observó que en las auditorías realizadas a la infraestructura pública se realizaron 415 observaciones, de las cuales 398 no fueron solventadas, lo que representó un monto de 56.9 millones de pesos, de los cuales se señaló que únicamente se recuperaron 4.9 millones y se aclararon 8.3 millones, quedando un saldo de más de 40 millones de pesos pendientes de aclaración.

Por otro lado, indicó que el Índice Legal de Obra Pública: Evaluación de la Calidad del Marco Jurídico Estatal realizado por el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO) analizó la calidad de las leyes que regulan la obra pública a nivel estatal, donde determinó que los actos de apertura de propuestas y fallo se transmiten a través de internet, no es posible acceder a los contratos y convenios modificatorios celebrados, ya sea porque no se incluye la referencia o los enlaces no funcionan.

“La ley no ordena realizar investigaciones de mercado, existen procedimientos que facilitan la colusión, hay excepciones a licitación pública injustificadas y se permite el inicio de procedimientos sin estudios y proyectos de ejecución completos, generando incentivos para una mala planeación y las modificaciones a los montos y plazos contratados”, puntualizó.

Alcaraz Hernández argumentó que la disposición de los recursos públicos en los procesos de contratación de obra pública motivaba la creación de la presente iniciativa, por medio de la cual se pretenden incluir las figuras del sistema electrónico de contratación gubernamental (CompraNet Guanajuato), el testigo social, mejorar las contrataciones de obra pública en cuanto a su calidad y que sea el Congreso del Estado quien apruebe el Programa de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública.

