Propone Canacar paraderos seguros para que transportistas descansen

Guanajuato.- A fin de proteger a operadores, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) tiene un proyecto para contar con paraderos seguros y certificados en donde los conductores puedan descansar y resguardarse de la inseguridad que priva en carreteras.

Así lo dio a conocer el expresidente nacional de la Canacar y ahora presidente del Clúster de Logística y Movilidad en Guanajuato, Enrique González Muñoz, quien dijo que el proyecto contempla tres paraderos seguros en la entidad.

Uno en Puerto Interior; otro en cruce ferroviario donde va estar el Puerto Interior 2, en Celaya; y otro más en Salamanca, donde va a estar el puerto Interior 3, que tendrá una vocación agroalimentaria. Y luego buscarían aplicar el mismo modelo en la carretera 57, Querétaro-San Luis Potosí.

“No se busca que sea un parador como los que hay en las gasolineras, donde haya una área de descanso, sino que también áreas en donde las empresas del transporte tengan presencia, donde se pueda dar mantenimiento a las unidades y garantías de seguridad”, explicó el empresario guanajuatense.

González Muñoz señaló que ya están trabajando en el tema, pues la seguridad les preocupa dado que Guanajuato ocupa uno de los primeros lugares en materia de inseguridad en

las carreteras.

“Incluso buscamos que se legislen los conceptos que deben llevar estos espacios de seguridad para los operadores. En mayo tendremos una reunión para ver estos proyectos, hay que pasar de la palabra a los hechos”, añadió.

Puntualizó que para estos proyectos se requiere del apoyo del Gobierno federal.

Destacó que los datos proporcionados por el vicepresidente de Canacar, José Refugio Muñoz López, quien también es presidenta de seguridad de Concamin, sobre la ola de asaltos y robos en carreteras, son muy preocupantes.

“La ola de violencia y asaltos en carretera afecta a toda la cadena de suministros; no se busca desprestigiar a ningún estado, señalando quien tiene el mayor o menor índice de robos, sino llevar acciones conjuntas contra la delincuencia”, apuntó.

Enrique González manifestó que se está buscando hacer acciones y planteamientos en los tres niveles de Gobierno, sobre todo en el monitoreo de las empresas.

“Guanajuato está muy lejos de los índices de robo que se registran en otras entidades, como el Estado de México, Puebla, que tienen cantidades muy alarmantes”, citó.

El funcionario subrayó que en Guanajuato se han tenido muchos delitos de tipo del fuero federal, mientras que del fuero común, “la entidad tiene una incidencia baja, como el robo en el reparto de mercancía en la zona urbana”.

El vicepresidente de Concamin, Refugio Muñoz López, expuso que Guanajuato es el tercer estado con más robos al autotransporte de carga en el país y el primero en delitos del fuero federal, pues tan sólo en enero se denunciaron 92 casos.

Se juegan la vida en carretera

Hortencia Ramírez Salazar se gana la vida conduciendo una pipa repartiendo agua en rancherías de la zona de Santa Ana del Conde, y al igual que otros operadores de tráileres y camiones de carga, señalan que en las carreteras se juegan la vida.

“Trabajamos por necesidad, pero la realidad es que cada que te subes al camión y tomas carretera, es de alto riesgo; la zona de Santa Ana es una de las más inseguras actualmente, pues los asaltos y robos son frecuentes”, señaló la conductora.

Alfonso Gutiérrez, quien ha sido víctima de la delincuencia en carretera, señala que eso lo ha obligado a cambiar de oficio.

“La última vez que me asaltaron traía una jaula con 40 toros de Tepatitlán, y antes de llegar a Arandas, viniendo ya para León, un comando de delincuentes a plena luz del día me bajó de la cabina, me ataron y se llevaron tranquilamente el tráiler. La unidad la dejaron abandonada, pero ya sin animales”, señaló Alfonso.

Muchos de los operadores de camiones de carga se detienen a descansar en la gasolinera San Ignacio, que se localiza en la carretera León-Silao, en el crucero a Santa Ana del Conde, por considerarlo más seguro, dado que también pernoctan agentes de la Guardia Nacional.

Uno de esos operadores es José Hernández, quien señala que ya son peligrosos tanto de día como de noche.

“Las carreteras del Estado de México, Puebla, Veracruz, son de verdad inseguras; tienen que tener asegurada la unidad y la mercancía. Ya me asaltaron en una ocasión, me robaron el camión cargado de cartón y lo dejaron abandonado cerca de Arandas, que es un municipio peligroso que colinda con Michoacán”, señaló José.

